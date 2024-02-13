Baf'ta araç kundaklandı
Baf’a bağlı “Konia”(Konya) bölgesinde 36 yaşındaki bir kişiye ait aracın kundaklandığı belirtildi.
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Baf’a bağlı “Konia”(Konya) bölgesinde 36 yaşındaki bir kişiye ait aracın kundaklandığı belirtildi.
Alithia gazetesi, polisin açıklamasına dayanarak aracın, yanıcı maddeler kullanılarak yakıldığını yazdı.
Habere göre, kundaklama sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın neticesinde aracın ön kısmında geniş hasar meydana geldi.
Foto: Arşiv
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