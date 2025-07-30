Baf'ta 42 yaşında bir kişi banyoda ölü bulundu

Baf’ta 42 yaşındaki bir kişi dün sabah evinin banyosunda ölü bulundu.

Fileleftheros’un haberine göre, kimliği ve uyruğu açıklanmayan kişi, aynı evi paylaştığı kardeşi tarafından dün bulundu ve yaşamını kaybettiği kaldırıldığı hastanede belirlendi.

Ceset üzerinde ya da olay yerinde herhangi bir cürüm belirtisi saptanmadığı, polisin olayı ani ölüm vakası olarak sınıflandırdığı kaydedildi.