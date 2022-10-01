Bafra’daki kavga öncesi silahlı tehditte bulunulduğu tespit edildi

Bafra’da iki grup arasında dün yaşanan kavga öncesi bir tarafın silahlı tehditte bulunduğu tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Bafra’da yaşanan ve bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, 28 Eylül’de A.B.'nin (E-19) kendisine bıçak gösteren R.K.'ye (E-28), arkadaşı D.U.'nun (E-20) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu kuru sıkı tabancayı alarak R.K.'nin üzerine doğrulttuğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında D.U.'nun Bafra'daki evinde yapılan aramada, olayda kullanılan bahse konu kuru sıkı tabanca ile tabancaya ait 49 adet kuru sıkı mermi bulunarak emare olarak alındı. Söz konusu şahıslar tutuklandı.

Tartışma kavgayla sonlandı, 1 yaralı, 6 tutuklu