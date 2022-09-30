Tartışma kavgayla sonlandı, 1 yaralı, 6 tutuklu

Bafra'da günün ilk saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada maket bıçağı ile yaralanan 19 yaşındaki S.Ç. hastaneye kaldırıldı, olaya karışan diğer 6 kişi ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 02.30 sıralarında Bafra'da 19 yaşındaki A.B.(E), 19 yaşındaki S.Ç.(E) ve 19 yaşındaki Z.T.(E) diğer tarafta da, 28 yaşındaki R.K.(E), 25 yaşındaki Ç.K.(E), 19 yaşındaki B.Z.(E) ve 27 yaşındaki İ.İ.'nin (E) aralarında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 27 yaşındaki İ.İ. maket bıçağı ile 19 yaşındaki S.Ç'yi yaraladı.

S.Ç, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildi ve müşahede altına alındı.

Polis, söz konusu 6 kişiyi tutukladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.