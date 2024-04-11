Bafra’da alkollü iki kişi güvenlik görevlisini darp etti

Bafra’da faaliyet gösteren bir hotel önünde, dün saat 23.30’da 164 miligram alkollü U.K.(E-32) ve 240 miligram alkollü M.K.(E-38), güvenlik görevlisi B.D.’nin (E-46) boğazını sıkarak, darp etti.

Küfür edip, yüksek sesle bağıran şahıslar tutuklandı.

İskele’de bir otelde kavga eden dört kişi tutuklandı

Öte yandan İskele’de faaliyet gösteren bir otelde kavga çıktı.

Aralarında yaşanan tartışma sonucu, 237 miligram alkollü Y.A.(E-30), 259 miligram alkollü M.E.Ç.(E-30), 273 miligram alkollü Y.Y.(E-38) ve 120 miligram alkollü Z.C.(E-54) ile kavga ederek, vücutlarının muhtelif yerlerine vurup, yüksek sesle bağırarak rahatsızlık verdi.

Sabahın ilk saatlerinde meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıslar tutuklandı.