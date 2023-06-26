Bafra Halk Plajı’nda arıtma denize aktı

Bafra Halk Plajı’nda pis su arıtma lagunu denize patladı, denize lağım karıştığı bildirildi.

Bölge sakinleri, “deniz lağım karıştı, belediye plajı kapatmak yerine toprak set çekmekle yetindi” diye endişelerini belirtirken, Çevre Dairesi’ni de müdahaleye davet etti.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.