Baf ve Lefkoşa’da bıçaklama

Kıbrıs polisinin, hafta sonu Baf ve Lefkoşa’da meydana gelen bıçaklama olayları nedeniyle teyakkuza geçtiği, bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Lefkoşa’da 28 yaşındaki bir şahsın, 46 yaşındaki bir şahsın evine girerek bıçakla saldırıda bulunduğunu ve çıkan arbedede ikisinin de yaralandığını; 28 yaşındaki şahsın yaralı halde olay yerinden kaçtığını ve bir süre sonra polis tarafından yakalandığını yazdı.

Gazete, Baf’ta meydana gelen olayda ise, 23 yaşındaki bir şahsın, eski eşinin 53 yaşındaki babası tarafından bıçaklandığını kaydetti.

Haberde, söz konusu şahsın, aralarındaki problemi çözmek için eski eşinin evine gittiği ve eski kayınpederinin de o sırada evde olduğu, bu sırada çıkan kavgada da eski kayınpederin bıçakla eski damadına saldırdığı belirtildi.

Gazete, yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığını, eski kayınpederin de tutuklandığını yazdı.