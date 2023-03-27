Batuhan BORAKAN

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Spor Yöneticiliği Bölümü’nden mezun olan Bora Altıntaş, 13 yaşındayken arkadaşlarının vasıtasıyla BMX ile tanıştığını söylüyor.

Altıntaş o günden bu yana BMX’in hayatından hiç çıkmadığını belirterek 4 yıldan bu yana da bu sporu profesyonel olarak yaptığını belirtiyor.

“BMX sporuna arkadaşlarımın beni evden zorla dışarıya çıkarmasıyla başladım”

İlk olarak 2013 yılında BMX sporuyla tanışan Altıntaş “Bilgisayar oyunları oynamayı çok seviyordum, bir gün mahalleden arkadaşlarım beni bilgisayarın başından zorla kaldırıp sosyalleşmem için dışarıda bisiklet sürmeye çıkarttı, oradaki arkadaşlarımın bazılarında BMX bisikletler vardı ve akrobatik hareketler yapıyorlardı. Ben de dağ bisikletimle bu hareketleri yapınca çok zevk aldım ve bu spora başlamaya karar verdim” sözleriyle, spora başlama öyküsünü paylaşıyor.

“Babam evimizin eski kapısını sökerek bana rampa yaptı”

Ülkede BMX sporunun tanınmaması nedeniyle imkanların da kısıtlı olduğunu belirten Altıntaş, “Babamla evimizin yanındaki parka, evimizin eski kapısını söküp bir rampa yaptık, oralardan başlayan serüvenimde, gelişimim sonucunda şu an kendi ‘skate parkım’ var” dedi.

“En büyük destekçim ailem”

Anne ve babasının ciddi bir desteği olduğunu söyleyen Altıntaş, “İlk başta ailem beni izlemeye korkuyordu, düşüp yaralanmamdan çok endişeleniyorlardı” derken, babasının şu anda menajerliğini yürüttüğünü de ekliyor.

Altıntaş “Bu durumdan çok mutluyum, skate parkımın birçok noktasını da babam inşa etti” diyor.

“Tek Kıbrıslı Türk Global Red Bull sporcusuyum”

Bir Global Red Bull sporcusu olmanın çok zor bir şey olduğunu ifade eden Altıntaş’ın ifadeleri şöyle: “Bir gün Türkiye’den Red Bull’un yetkili bir ismiyle Kıbrıs’ın kuzeyinde bir Ralli yarışmasında karşılaştım ve şans eseri tanıştık, beni daha önceden takip ettiklerini ve başarılarımı gördüklerini söylediler, 2-3 yıl içerisinde kendimi çok daha geliştirmemle beni destekleme kararı aldılar”.

“Limasol’da düzenlenen BMX Street Festival yarışmasında 3 kez birinci oldum”

Altıntaş, çalışmalarının karşılığını ilk olarak 2015 ve 2016 yılları arasında 3 kez Limasol’da BMX Street Festival yarışmasında birincilik elde ederek aldığını söyledi.

2017’de 2. Türkiye BMX Günü'nde ikincilik ve Yunanistan’da yapılan RideOnBmx yarışmasında ise dördüncülük elde ederek Kıbrıs dışındaki ilk başarılarını elde ettiğini ifade eden Altıntaş, 2018 yılında anne ve babasının destekleriyle bir süredir planladıkları FiberaBmx Skatepark projesini hayata geçirdikten sonraki başarıları hakkında da bilgi verdi.

Dünyanın en önemli profesyonel yarışmalarından biri olan ve sporcuların sadece davet üzerine

katılabildiği İngiltere'nin Shepton Mallet şehrinde düzenlenen Nass Festival'de yer alan Bora, 30 sporcu arasında altıncı sırayı alarak önemli bir başarıya ulaştı.

Aynı yıl Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen RideonBmx Battle'a katılan Bora, liderliğini yaptığı takımla birlikte birincilik elde etmeyi başardı. Selanik'teki başarısının ardından uluslararası seviyede saygınlık kazanan Bora Altıntaş, 2020 yılında Estonya'nın başkenti Talinn'de düzenlenen Simple Session'da Türkiye'yi temsil etti. 2021 yılında ise Simple Session'da finallere kalan Bora, bunu başaran ilk Türk sporcu oldu. 2022 yılının ilk yarışması Fise World Montpellier Bmx Street ‘de dünya 8. Si olup yılın son ve en önemli yarışmalardan biri olan Nass Festival İngiltere’de Bmx Street Pro ‘da dünya 5. si olarak 2022 sezonunu dünya çapında ilk 5 ‘de bitirdi.