Babadan evlatlara bir üretim başarısı

Girne'de ada’nın yaşadığı dönüm noktası ve savaşın ardından kurulan küçük bir dülger atölyesi, Kıbrıs'ın en büyük hazır mobilya üretim fabrikasına dönüştü. Bir işletme küllerinden adeta yeniden doğdu. Bu büyük doğumun sancılarını iki kardeş yaşadı; hem yokluğu, hem varlığı iliklerine kadar hissetti, babalarının mesleğini zirveye taşıdı.



Ciddi Home, alanında ün yapmış 11 farklı markayı tüketiciyle buluşturuyor; aynı zamanda mutfak dolabından parkeye, genç odasından farklı mobilya gruplarına kadar pek çok alanda modüler üretim yapıyor.



Amber ve Hüseyin Ciddi kardeşler, iki binli yıllarda babalarından devraldıkları işleri olağanüstü büyüttüler. Lefkoşa'da 10 katlı bir mağaza ile adeta sektöre meydan okuyan kardeşler, Alayköy'deki üretim tesislerinde ileri teknolojiyle planlı bir çalışma ortaya koyuyorlar.



“Zor zamanlar, güzel günler”



"Çok zor zamanları, birlikte aştık" diyor Amber Ciddi...

Yıllar öncesine gidiyor, uzun bir dönem, her ay “borçlanarak” maaş ödediğini anlatıyor.

Şimdi yılda 1500-2000 arası konutun sabit mobilyalarını üretiyor, monte ediyorlar.

Çevre dostu üretim yapmaları, takım çalışmasına inanmaları sanıyorum en önemli artıları…

Şu anda sektörde 150'ye yakın istihdam yaratıyorlar.

35 yönetim ekibinin 25’inin kadın olduğunun da altını çizmek istiyorum.

10 bin metrekare bir üretim tesisine sahip Ciddi Home, 4 bin metrekare büyüklüğünde aktif mağazaları ile de dikkat çekiyor.



Fabrikalarını gezerken 18 hatta 20 yıllık çalışanlarla tanışıyorum ve bu beni mutlu ediyor, çünkü özel sektörümüzün en önemli sorunlarından birinin de insan kaynağında istikrar olduğunu biliyorum.

"Özel sektör kolay kolay kimseleri emekli etmiyor" diyorum.

Ülkemizde, böylesi kurumsal kapasiteye sahip işletmelerin varlığı belki iki elin parmaklarını geçmiyor.

Bu işletmeleri korumamız, gözetmemiz, desteklememiz gerektiğine inanıyorum.





“Üretmek çok zor”



"Üretmek gerçekten çok zor, çok kıymetli, çok zahmetli, bir o kadar yorucu ve yıpratıcı, o nedenle Avrupa'da üreticiler hep ön sıralarda olur, protokolde önemli yerleri vardır" diyor Hüseyin Ciddi.

Özellikle zorlu pandemi sürecinin ardından elbette beklentileri var.

Birkaçını sıralıyor…

“Aralık 2021’e kadar sigorta desteği, işsizliğe karşı istihdamı koruyucu önlemler, üretimin sürdürülebilirliği için özellikle elektrik teşviği önemli…”

Evet, bu yıl özellikle de üreten işletmeler için çok daha zor geçecek.

Hele destek verilmezse…



“Avrupa’dan destek”

Kelebek, Casa, Koleksiyon, L'unica gibi tanınmış markaları ülkemize getiren Ciddi Home, önceleri "mutfak"la sınırlı olan işlerini şimdi çok daha ileriye taşıdı.

Üretimin, üreten insanların, hele de risk alarak ve sorumluluk üstlenerek bu çok zor ülkede alın teri dökenlerin yanında olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyorum.

'Ciddi Home'un kalite ve yenilikçiliğe gösterdiği titizliği kendi gözlerimle görüyorum.

Özellikle fabrikalarında tıkır tıkır işleyen bir sistem var.

İleri teknoloji ayrıca dikkat çekiyor.

Ciddi Home, Avrupa Birliği’nden makine ve donanım destek hibeleri de aldı. Şu anda kullandıkları ana makinelerin bir kısmına katkı yapıldı. Ayrıca, Türk Standartları Enstitüsü belgesine sahip üretim yapıyorlar. En önemlisi elbette insan kalitesi, çabası, yaratıcılığı...

"Önceleri bu kadar çok çalışanımız yoktu, biz, tüm bu makinelerde çalıştık, kendimiz iş ürettik, sabah sabah işimize başlar, günümüzü gecemize katardık" diyor, Amber ve Hüseyin Ciddi... İki kardeş kendi aralarında yaptıklarını iş bölümünü, birbirlerini tamamlayarak sürdürüyor.

Amber Ciddi Arabacı, 2017’de Yılın Kadın Girişimcisi seçilen isimlerden biri… Hüseyin Ciddi ise aynı zamanda Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı…



Ciddi Home büyürken, aslında, Kıbrıslı Türklerin üretim ve ayakta kalma mücadelesi de ilerliyor.

İyi ki vazgeçmiyorlar.