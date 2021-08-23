Azınlık Hükümeti'nde yine kavga 'Bitecekse bitsin'

Asgari ücreti 'artış', yurttaş 'pahalılık' derdinde, COVİD-19 salgınında rakamlar zirveye koşarken Azınlık Hükümeti birbiri ile didişiyor. Hükümet ortakları UBP ile YDP arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. YDP “UBP ile olmaz” dedi, UBP yetkilileri ise YDP'ye yüklendi: "Bitecekse bitsin"

YDP’nin ‘hükümetten çekiliriz’ söylemleri ile başlayan süreç, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ’ın ‘YDP seçimden sonra barajı geçemeyecek’ açıklamaları ile daha da kızıştı.

Başbakan Ersan Saner, hükümet ortağı vekiller arasındaki tartışmaya yönelik sessizliğini korurken, gözler siyasi kulislere çevrildi.

Ayşe GÜLER

İç siyasette gündem hareketlendi, hükümet ortakları UBP ile YDP arasında tansiyon bir kez daha yükseldi.

YDP’nin ‘hükümetten çekiliriz’ söylemleri ile başlayan süreç, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ’ın ‘YDP seçimden sonra barajı geçemeyecek’ açıklamaları ile daha da kızıştı.

Başbakan Yardımcısı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Gürçağ’ı ‘birilerinin sözcüsü’ olarak nitelendirmesine bu kez UBP Milletvekili Özdemir Berova tepki gösterdi.

Berova, Arıklı’nın açıklamalarını Gürçağ’ın kişiliğine yönelik saldırı olarak değerlendirdi, kınadı.

Başbakan Ersan Saner, hükümet ortağı vekiller arasındaki tartışmaya yönelik sessizliğini korurken, gözler siyasi kulislere çevrildi.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, “Hükümet bozulacaksa da bozulacak. Önümüzde başka hükümet modeli mi erken seçim mi olur yaşanan süreç gösterecek” dedi, “Sokağa çıkarken, alnım ak, başım dik yürüyor. Gocunacağım, hesap veremeyeceğim bir şey yok” şeklinde konuştu.

CTP Milletvekili Asım Akansoy, ülkenin ne yazık ki UBP kurultayına endekslendiğini, bu durumu da ‘müthiş bir zaman kaybı ve gelecekten çalma’ olarak değerlendirdi.

Akansoy, Azınlık Hükümeti’nin ‘ölü doğduğunu’ yineleyerek, sorunlara kalıcı çözüm bulunamadığını, Başbakan Ersan Saner’in de ortaklar arasında bütünlük sağlamadığını kaydetti.

TDP Milletvekili Zeki Çeler, en geç Kasım ayında da erken seçime gidileceğinin aşikar olduğunu söyledi, Azınlık Hükümeti’nin yarattığı tahribatın ortada olduğunu belirtti.

Bağımsız Milletvekili Mesut Genç ise “Hükümet sağlıklı şekilde devam ederse desteğimi çekmem. Ama her iki günde bir hükümet ortakları tehdit edecekse, varsın seçime gidilsin” şeklinde konuştu.

Öte yandan UBP Milletvekili Hasan Taçoy ise hükümetin devam edip etmeyeceğinin Ekim ayında gerçekleşecek UBP kurultayı sonrasında netleşeceğini söyledi, hakkı gasp edildiği için yeniden aday olduğunu da yineledi.

Halkın Partisi Genel Sekreteri, Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Arıklı’nın ‘ülkeyi yönetme yetisi olmadığı için bazı söylemlerle ortamı bulandırmak istediğini’ söyledi.

Manavoğlu, Kıb-Tek ile ilgili hukuki bir adım atıldığını söyleyerek, “Erhan bey de yargıya taşımak istiyorsa konuyu mahkemeye götürebilir” dedi.

Hükümete ‘kendine çeki düzen ver’ uyarısı yapan Millet Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Bertan Zaroğlu da vatandaşların hayatına direk olarak etki edecek çalışmalar ile Af Yasası dışında hükümete destek vermeyeceklerini açıkladı.

Bu arada Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 24 Ekim’deki kurultayına yönelik açıklamalar da öne çıkıyor.

Kurultayda adaylığı konuşulan isimlerde Hasan Taçoy, “Daha fazla seyirci kalamayız” başlığı ile bir açıklama yaptı, parti başkanı ve Başbakan Ersan Saner’i eleştirdi.

Özellikle hükümet ortağı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Ulusal Birlik Partisi’ne yönelik sözlerini eleştiren Taçoy, bu gelişmeler karşısında tavır alınmasını istedi. Taçoy, şu ifadeleri ile öne çıktı: Ulusal Birlik Partisi sayesinde, UBP’nin taban gücü ile iktidar olan, ancak bunu yok sayan sayın Erhan Arıklı’nın, sanırım bir süre susması gerekiyor. UBP’ye ayar verecek, UBP’yi tehdit edecek konuma gelmiş olması tüm UBP’liler tarafından yadırganıyor ve öfkeyle karşılanıyor. Sayın Ersan Saner buna daha fazla izin vermemeli”

İÇ SİYASETTE DURUM NE? /MİLLETVEKİLLERİ NE DEDİ?

Halkın Partisi Genel Sekreteri, Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu:

“Ülkeyi yönetme yetisi yok, ortamı bulandırmak istiyor”

Halkın Partisi Genel Sekreteri, Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Arıklı’nın ‘ülkeyi yönetme yetisi olmadığı için bazı söylemlerle ortamı bulandırmak istediğini’ söyledi.

Manavoğlu, Kıb-Tek ile ilgili hukuki bir adım atıldığını söyleyerek, “Erhan bey de yargıya taşımak istiyorsa konuyu mahkemeye götürebilir” dedi.

“Çamur at izi kalsın anlayışıyla siyaset yapmak en kolayı seçmektir” diyen Manavoğlu, söz konusu durum nedeniyle siyaset ve politikacıların itibarsızlaştırıldığını kaydetti.

Manavoğlu, Arıklı’nın hükümete girdiği günden beri aynı tarz içerisinde olduğunu, ‘basit’ açıklamalarla da kamuoyunu aldatacağını zannettiğini söyledi.

Halkın Halkın Partisi’nin ne amaçla ülkeye hizmet ettiğinin bilincinde olduğunu ifade eden Manavoğlu, “Bu yüzden vatandaşlar, Arıklı’nın hiçbir açıklamasına prim vermemektedir” şeklinde konuştu.

Manavoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: Bizler, bu ülkenin kaynaklarını en doğru şekilde yönetilme noktasında her zaman için görüş ortaya koyacağız. Gerekli girişimleri yapmaktan geri durmayacağız.

CTP Milletvekili Asım Akansoy:

“Ülke UBP kurultayına endekslendi”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, ülkenin ne yazık ki UBP kurultayına endekslendiğini, bu durumu da ‘müthiş bir zaman kaybı ve gelecekten çalma’ olarak değerlendirdi.

Akansoy, Azınlık Hükümeti’nin ‘ölü doğduğunu’ yineleyerek, sorunlara kalıcı çözüm bulunamadığını, Başbakan Ersan Saner’in de ortaklar arasında bütünlük sağlamadığını kaydetti.

Toplumun güven veren, uzun vadeli, güçlü icraatlar yapabilecek bir hükümete ihtiyaç duyduğunu ifade eden Akansoy, “Bu durum da ancak erken seçimle olur” dedi.

Akansoy, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın yapmış olduğu açıklamaların toplumu gerdiğini ifade ederek, “Gelinen noktada kimin ne yaptığı bilemediğimiz icraatsızlıkla karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

Meclis’in 1 Ekim’de açılacağını dile getiren Akansoy, “Meclisin istikrarlı şekilde açılıp, çalışacağını söylemek mümkün değil. Hükümet kendi içerisindeki krizleri çözmeden nisap sorununu yaşamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Akansoy, yaz aylarında da komitelerin çok fazla çalışmadığını belirterek, bu durumu eleştirdi,

“Bunun hesabını sandıkta ve yeni süreçte soracağız. Başka bir çaremiz yok” dedi.

TDP Milletvekili Zeki Çeler:

“En geç Kasım ayında da erken seçime gidilecek”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, en geç Kasım ayında da erken seçime gidileceğinin aşikar olduğunu söyledi.

Çeler, Azınlık Hükümeti’nin yarattığı tahribatın ortada olduğunu belirterek, Ekim ayında Meclis’te nisabın sağlanıp, sağlanmayacağının da belli olmadığını aktardı.

“İş yapsalar, idare edebilseler, yasaları kuralları uygulasalar, zaten kimse kendileriyle didişmeyecek” diyen Çeler, “Ne iş yapıyorlar, ne fikir dinliyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Koltuklara sarıldılar, yasa dışılığı, anayasa aykırılığı, kuralları deşmeyi görev bildiler” dedi.

Çeler, göreve gelecek yeni hükümetin de işinin zor olduğunu belirtti.

“YDP’de Arıklı yalnız kaldı. Kıb-Tek ile ilgili konularda ciddi tutarsızlık ve hatalar yapılıyor” diyen Çeler,

“Koral Çağman, asgari ücretle ilgili kararı alamıyor. Kendisini yine kandıracaklar, şamar oğlanı gibi kaldı” dedi.

Çeler, Meclis’teki bağımsız vekillerinin de ‘emir kulu’ olduğunu ifade etti.

Bağımsız Milletvekili Mesut Genç:

“Her iki günde bir hükümet ortakları tehdit edecekse, varsın seçime gidilsin”

Bağımsız Milletvekili Mesut Genç, “Hükümet sağlıklı şekilde devam ederse desteğimi çekmem. Ama her iki günde bir hükümet ortakları tehdit edecekse, varsın seçime gidilsin” şeklinde konuştu.

Azınlık Hükümeti’nin yaşadıkları çekişmenin kendilerini ilgilendirmediğini, kimseye kefil girmediğini söyleyen Genç, “İstifa ettiğim gün de demiştim; ülkenin erken seçime gitmesini istemeyiz. Oluşum hangi şekilde olursa olsun, halkın ülkenin yanında olan hükümet kararlarına destek vereceğiz.

Yine aynı noktadayız” dedi.

Genç, hükümete dolaylı destek verdiklerini ama hükümet ortaklarının kendi aralarında laf yetiştirmesinin de hoş olmadığını ifade etti.

Erken seçim kararı alınmasının kendisi için herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini de söyleyen Genç,

Meclis’in de el birliğiyle çalışması gerektiğini de söyledi.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ:

“Hükümet bozulacaksa da bozulacak”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, siyasette iniş-çıkışların yaşanmasının doğal olduğunu söyledi,

“Hükümet bozulacaksa da bozulacak. Önümüzde başka hükümet modeli mi erken seçim mi olur yaşanan süreç gösterecek” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın yaptığı açıklamalara da atıfta bulunup eleştiren Gürçağ, “Herkes kendine yakışan şekilde açıklama yapıyor” şeklinde konuştu.

Gürçağ, “Sokağa çıkarken, alnım ak, başım dik yürüyor. Gocunacağım, hesap veremeyeceğim bir şey yok” dedi.

Gürçağ, hükümet ortakları arasında bazı krizlerin yaşanmasının doğal olduğunu da ifade etti.

Hükümetin bozulmasının gündemde olmadığını ancak akışın ne getirip, ne götüreceğine ilişkin değerlendirmelerin yapılacağını kaydetti.

Millet Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Bertan Zaroğlu:

“Af Yasası ve vatandaşların hayatına etki edecek çalışmalar dışında hükümete desteğimiz yok”

Millet Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Bertan Zaroğlu, hükümet ortakları arasında yaşanılan tartışmaların kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Zaroğlu, hükümete ‘kendine çeki düzen ver’ uyarısı da yaparak, vatandaşların hayatına direk olarak etki edecek çalışmalar ile Af Yasası dışında hükümete destek vermeyeceklerini ifade etti.

Ekonomin dibe vurduğu, asgari ücretin belirlenemediği bir ortamda hükümet ortaklarının laf dalaşına girmesinin doğru olmadığını dile getiren Zaroğlu, yaşanılanları ‘siyasi taktik’ olarak değerlendirdi.

Zaroğlu, uzun süredir Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ‘çok başarısız’ bir bakanlık süreci geçirdiğini dile getirerek, “Partisi oy kaybı yaşıyor. Kendi şemsiyesini muhalefete atıp, muhalefet güçlenmeyi amaçlıyor. Ya da Millet Partisi’nin seçime girmemesini arzu ediyor” dedi.

Zaroğlu, “Vatandaşlar, Kıbrıs siyaset tarihinde görülmemiş şekilde polemik ve seviyesizliğe dahil oluyor” şeklinde konuştu.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy:

“Hükümetin devam edip etmeyeceği kurultaydan sonra netleşecek”

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, hükümetin devam edip etmeyeceğinin Ekim ayında gerçekleşecek UBP kurultayı sonrasında netleşeceğini söyledi.

Taçoy, hakkı gasp edildiği için yeniden aday olduğunu da yineledi.

Hükümette yer alan partilerin vekillerinin ortaya koyduğu görüşlerin kendilerini bağladığını ifade eden Taçoy, “Bu kararlar, partinin aldığı karar değil. Vekillerin kendine özel kararıdır. Herkes söyleminden sorumlu. Burada önemli olan partinin alacağı karardır.” dedi.

Taçoy, “Meclis açıldıktan sonra 3-4 toplantıya kaos olarak gidilir mi bilmiyorum” diyerek,

“Herkes atacağı adımı birkaç kez düşünmeli. Demokrasiye renk veren halkın görüşüne bakılmalı” şeklinde konuştu.