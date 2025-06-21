Azeri şahıs ‘casusluk’ suçlamasıyla tutuklandı

Kıbrıs’ın güneyinde, Azeri bir şahıs, “casusluk ve terörizm” suçlamasıyla tutuklandı.

ANT1'de yer alan habere göre bugün Limasol Mahkemesi’nde ‘kamuoyuna kapalı’ şekilde gerçekleşen oturumun ardından söz konusu şahıs 8 gün süreyle tutukluluk alarak Lefkoşa’ya sevk edildi.

Polis, ulusal güvenlik gerekçesiyle başka ayrıntı verilmeyeceğini söyledi.

Zanlının, Baf’taki Andreas Papandreou Hava Üssü ve İngiliz Ağrotur Üssü’nü gözetlediği, bilgi topladığı iddia ediliyor.

Polis, şüphelinin Limasol'da kaldığı daireye bu sabah saat 05.30'da baskın düzenledi; kameralar, sabit diskler ve iki bilgisayar emare olarak alındı.