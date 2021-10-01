Aysal’dan Sarıçizmeli’ye destek ziyareti: “Mücadeleye devam edeceğiz”

Mehmetçik bölgesi İmar Planı ile ilgili sürecin uzatılmasını protesto ederek Turizm ve Çevre Bakanlığı avlusunda çadır kuran Mehmetçik Belediyesine bir destek de Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’nden geldi.

Mühendis Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Seran Aysal ve Birlik Genel Saymanı Mert Girgen, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’yi kurduğu çadırda ziyaret etti.

Seran Aysal, Mehmetçik İmar Planı ile ilgili sürecin tamamlanmamasının kabul edilebilir olmadığını söyledi. Dayanışma için burada olduklarını ifade eden Aysal,” Sürekli topluma farklı konularda planlamadan bahseden hükümetin planlama ile toplum faydasına bir adım atmak ile uzaktan yakından ilgisi yoktur ve hazır imar planı sürecinin devamını engelleyerek bu gerçek bir kez daha netleşmiştir” dedi.

“Birleşik kurul toplantısı çağrılmaması kabul edilebilir değil”

Aysal, Sarıçizmeli’ye yaptığı ziyarette İmar Planı devamı için toplantı çağrısı yapılmasını engelleyen hükümetin içi boş laflardan ibaret vaatlerle meşgul olduğu, halkı aldatmaya yönelik planlamalardan bahsettiğinin ortada olduğunu söyledi. Ülke ve toplumu düşünerek adımlar atılması gerektiğine vurgu yapan Aysal, “Tamamlanmış İmar Planı süreci bekletmeye alınmıştır. Toplum faydasına tek bir karar ve icraat yapamayan hükümettin bu konudaki yaklaşımı da sürpriz değildir. Her imar planı sürecinde olduğu gibi bu siyasi anlayışın ve rantın nasıl paslaştığının, birbirini beslediği bir kez daha görülmektedir. Ranta hizmet etmek üzerine inşa edilmiş anlayış vardır. Süreç kabul edilebilir değil. Yasal süreci tamamlanan planın birleşik kurul toplantısının çağrısını dahi yaptırmayan ve sürecin devam etmesini engelleyen bir hükümet vardır. Var olan bir planı yürütme iradesi gösteremezken, sorumlu bakanlığın yapılanları kimse farkında değilmiş gibi laf olsun diye “Turizm Planı”, “Çevre Planı” gibi planlar yapılıyormuş gibi açıklamaları trajik komik bir hal almıştır. Hükümetin tek planı vardır o da toplumun özgüvenini yok etmek. Mehmetçik İmar Planı resmiyet kazanıncaya kadar planlı yaşam ve planlı kent için mücadele etmekte olan Mehmetçik Belediyesi ve Başkan Sarıçizmeli ile dayanışmaya devam edeceğiz. Süreci takip edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Sarıçizmeli: “Hepimizin ortak kaygısı ülkede gelecek kaygısı”

Turizm ve Çevre Bakanlığı avlusunda çadır kuran Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mühendis Mimar Odaları Birliği ve üyelerine destek için teşekkür etti.

Meslek Örgütlerinin ve Sivil Toplum Örgütlerinin desteklerinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Sarıçizmeli, “Hepimizin ortak kaygısı ülkede gelecek kaygısıdır” dedi.

Ülke için gailesi olan insanların bir araya gelerek ortak hareket etmesinin elzem olduğuna değinen Sarıçizmeli, sürecin istenilen şekilde tamamlanması halinde motivasyonun oluşacağını ifade etti.

Hali hazırda 4 bölgeyi kapsayan diğer planların olduğunu hatırlatan Sarıçizmeli, durumun ortada olduğunu ve çokta hareket etmek istemediklerini kaydetti. İmar Plancıların da motivasyonlarını belirsizlik yüzünden kaybettiklerini ifade eden Sarıçizmeli, “Hepimiz aynı şeylerden şikâyet ederken, eylemde değil, bazı şeyler söylem ötesi olmalı. İmar Planı olmazsa olmazımızdır.”

“Üzerime düşeni yapacağım”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, her şeyi planlayarak hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Günlük siyasetler, günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik projeksiyonu olmayan eylemler içerisinde hem para hem de gelecekle ilgili hiçbir şey vaat vermediklerini ifade eden Sarıçizmeli,” Ben kendi bölgemde kendi üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Burada kalmaya devam edeceğim, bana destek için burada bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sarıçizmeli'den Turizm Bakanlığı önünde çadır eylemi