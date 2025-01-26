"Aynı toprağın çocukları düşman olamaz: Tek vatan, tek halk! Yaşasın silahlardan arınmış tam bağımsız Birleşik Federal Kıbrıs, Yaşasın yarınlarımızın barışı!"
"Aynı toprağın çocukları düşman olamaz: Tek vatan, tek halk! Yaşasın silahlardan arınmış tam bağımsız Birleşik Federal Kıbrıs, Yaşasın yarınlarımızın barışı!"
Sonay DEMİRPENÇE
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… İnat
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Biomuhendislik
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gelecek kaygısı ve Kıbrıs sorunu
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… ÖSS okumak
En büyük sevincim… Hayallerim için bu sene Portekiz’e giderek attığım ilk adım.
Hayatımın dönüm noktası… Örgütlenmek (Sol Hareket)
Beni en çok etkileyen yazar.. J.k. Rowling
Başucumdaki kitap .. Küçük şeylerin tanrısı, Arundhati Roy
En keyif aldığım müzik… Pink Floyd, Comfortably numb
En son izlediğim film.. Gone girl
Kendim için son aldığım şey… Unuttum
Dolabımdaki en gereksiz şey.. Pembe balıkçı yaka kazağım
Benim için alınabilecek en güzel hediye.. Kitap, tatlı, uçak bileti
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Biraz ben merkezci olmayı tercih ederdim. Kıbrıs aşkım’ı azaltmak bir de biraz fazla olan anaçlığımı azaltmak.
Kendimde beğendiğim özellik… İnadım
Olmasa da olur… kktc
Olmazsa olmaz… Mücadele ve bana her daim güç veren, dokunduğu yerde umut çiçekleri açtıran dostlarım.
En iyi yaptığım yemek Stragonaf
Hayalimdeki dünya… Sosyalist bir dünya
Aşk benim için… Hayvanlara ve doğaya duyduğum sevgi ve dostlarımın yüzündeki tebessüm.
Onunla çok tanışmayı isterdim… Gregor Mendel
Görmek istediğim yer… Küba
Mutlaka yapmak istediğim Nanoteknoloji laboratuvarında onkogenetik çalışmak
Son olarak söylemek istediklerim… Aynı toprağın çocukları düşman olamaz: Tek vatan, tek halk! Yaşasın silahlardan arınmış tam bağımsız Birleşik Federal Kıbrıs, Yaşasın yarınlarımızın barışı!