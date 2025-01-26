Sonay DEMİRPENÇE

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… İnat

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Biomuhendislik

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gelecek kaygısı ve Kıbrıs sorunu

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… ÖSS okumak

En büyük sevincim… Hayallerim için bu sene Portekiz’e giderek attığım ilk adım.

Hayatımın dönüm noktası… Örgütlenmek (Sol Hareket)

Beni en çok etkileyen yazar.. J.k. Rowling

Başucumdaki kitap .. Küçük şeylerin tanrısı, Arundhati Roy

En keyif aldığım müzik… Pink Floyd, Comfortably numb

En son izlediğim film.. Gone girl

Kendim için son aldığım şey… Unuttum

Dolabımdaki en gereksiz şey.. Pembe balıkçı yaka kazağım

Benim için alınabilecek en güzel hediye.. Kitap, tatlı, uçak bileti

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Biraz ben merkezci olmayı tercih ederdim. Kıbrıs aşkım’ı azaltmak bir de biraz fazla olan anaçlığımı azaltmak.

Kendimde beğendiğim özellik… İnadım

Olmasa da olur… kktc

Olmazsa olmaz… Mücadele ve bana her daim güç veren, dokunduğu yerde umut çiçekleri açtıran dostlarım.

En iyi yaptığım yemek Stragonaf

Hayalimdeki dünya… Sosyalist bir dünya

Aşk benim için… Hayvanlara ve doğaya duyduğum sevgi ve dostlarımın yüzündeki tebessüm.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Gregor Mendel

Görmek istediğim yer… Küba

Mutlaka yapmak istediğim Nanoteknoloji laboratuvarında onkogenetik çalışmak

Son olarak söylemek istediklerim… Aynı toprağın çocukları düşman olamaz: Tek vatan, tek halk! Yaşasın silahlardan arınmış tam bağımsız Birleşik Federal Kıbrıs, Yaşasın yarınlarımızın barışı!