“Aynı sistemle seçime gidilirse daha çok oy yanar”

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2018 Ocak ayından itibaren Seçim ve Halk Oylaması’nın elden geçirilmesini ancak bugüne kadar da herhangi bir düzenleme yapılmadığına işaret etti, yasaya düzenleme ile erken seçime gidilmesini temennisini belirtti.

Hangi yöntem, doğru yöntem olacağına ilişkin konuların siyasetin konusu olduğuna değinen Şefik, kendi gailelerinin iradenin doğru yansıması ve görevlilerin sıkıntı çekmeden sayım işlemini gerçekleştirmesi olduğuna vurgu yaptı.

Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT’de Manşet +’ya açıklamalarda bulundu.

Geçen seçimde %11 oyun yandığını anımsatan Şefik, bunun artması endişesini de belirtti.

Pandemi koşulları nedeniyle görev kabul etmeyen görevler olduğunu da hatırlatan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şefik, partilerin dahi sandık kullarından temsilcilerinin PCR şartı ile geri çektiğine işaret etti. Önümüzdeki erken seçimde daha ciddi tedbirlerin alınması gerekliliğine de değinen Şefik, tecrübesiz sandık görevlileri ile en zor seçimde yanan oy sayısının artmasından duyduğu endişeyi tekrarladı.

Başkan Şefik, geçtiğimiz genel seçimde günlerce oy sayan sandık görevlilerinin ‘bir daha asla’ dediğini de hatırlattı.

3 alternatif: Çarşaftan vazgeçmek, karma- tercihten vazgeçmek, ilçeler arası kısıtlamanın kaldırılması

Mevcut yasanın daha uygulanabilir hale getirilmesi için 3 alternatif olduğunu görüşünü belirten Şefik, bu alternatiflerden birincisinin çarşaftan vazgeçip eski sisteme dönmek olduğunu belirtti.

Karma oy kullanıldığı takdirde her bir oyun cetvellere dökülmesinin 17-20 dakika sürdüğüne vurgu yapan Şefik, karma ve tercih oydan vazgeçmenin de bir diğer alternatif olduğunu ifade etti.

İlçeler arası kısıtlamaların kontrol edilmesinin de sandık görevlilerine zorluk yarattığını ve zamanın uzadığını belirten Şefik, 50 kişi içinden tercihin istendiği şekilde kullanılabileceğini söyledi.

“48-50 günden önce olmaz”

Meclis karar aldıktan sonra yasal sürecin 60 gün olduğuna işaret eden Şefik, sürenin biraz daha kısalabileceğini ancak 48-50 günden daha az bir sürenin ise mümkün olamayacağını, yapılması gereken çok iş olduğunu belirtti.

Şefik, seçimin elektronik oylama ile yapılmasının da gündeme gelmesi gerekliliğinin altını çizdi.