Aynı şampuan, 44 TL FARK!

Fehime ALASYA

YENİDÜZEN, Lefkoşa ve civarındaki büyük marketlerde Alışveriş Sepeti’ni doldurmaya bu hafta da devam etti.

Farklı marketlerde aynı marka ve gramajdaki ürünlerin fiyat farkı şaşırtmaya devam ediyor…

Bu haftaki alış veriş sepetinde, özellikle aynı marka ve gramajdaki fiyat farkları şampuanda üç katıyla dikkat çekti. Bir markette 24,90 TL olan şampuan, diğerinde 68,90 TL’ye raflarda yer aldı.

Domestos çamaşır suyunun fiyatı ise 16,20 TL’den başlayıp 20 TL’ye ulaştı.

Uzun süredir fiyatıyla kendinden söz ettiren tuvalet kağıdı ise, kampanyalı ürünler haricinde 100 TL’den başladı.

Gramajı, markası, fiyatı aynı ürünler sayılı…

Peynir, çay, Türk kahvesi gibi ürünlerde de fiyat farkları dikkat çekti. Bazı bakliyatların da fiyatlarında değişken rakamlar görüldü.

Bunun yanında her markette gramajı da, markası da, fiyatı da aynı ürünlerin sayısı yok denecek kadar az…

Tavuk ve süt, tüm marketlerde aynı fiyattan satılan iki ürün oldu.

Diş macunu 94 TL’den 142 TL’ye çıktı!

Bazı marketlerdeki fiyatlar, kendi raflarında zamanla değişti…

Erülkü Süpermarket’te geçen hafta 21,45 TL olan Mehmet Efendi Türk kahvesi, bu hafta 22,45 TL’ye çıktı, çok sık tüketilen içeceklerden coca cola ise 8,75 TL’den 7,75 TL’ye geriledi.

Uzun süredir Erülkü raflarında 93,85 TL’den satışta olan Sensodyne diş macunu bu hafta 142 TL olarak reyonda yer aldı. Şampuan, Domestos, Corn Flakes, ton balığı gibi bazı ithal ürünlerde de az da olsa fiyatların gerilediği görüldü.

Ağustos’tan bu yana aynı market, farklı fiyat!

Somun ekmek, ton balığı, içki fiyatlarında da Ağustos’dan bu yana değişiklik oldu.

Örneğin, Ağustos ayında Metropol Süpermarket’te 4,25 TL olan somun ekmek, bugünkü sepete 5,50 TL’ye girdi.

Ton balığı 47,90 TL’den 56,90 TL’ye, un 24,90 TL’den 28,95 TL’ye çıkarken, 217 TL’yi aşan viskinin bu hafta 199,90 TL’ye düştüğü görüldü.

109,95 TL olan Nescafe fiyatları ise geçen sürede, tavuk eti gibi yerinde sayan ürünlerden oldu.

Kampanyalara talep sürüyor

Market raflarında ‘kampanyalı’ fiyatlarıyla talep gören ürünlerin çeşitleri, her markette git gide arttı. Bu haftaki listeye giren Emaş Supermarket’te her Perşembe birçok ürün için ‘kampanya’ yapıldığı ve fiyatların gerilediği de öğrenildi.

Alışveriş sepeti listesine giren tüm marketlerde farklı farklı ürünlerde kampanyalar dikkat çekti, bahsi geçen kampanyalara tüketicinin yüksek talep gösterdiği de ifade edildi.

Molto Ortaköy’de bir ilk: Self Kasa!

Kıbrıs’ın güneyi ve Avrupa’da yaygın olarak kullanılan “Self Checkout” hızlı kasalar Ortaköy Molto Süpermarket’e de kuruldu.

Lemar Süpermarketler zincirinin yeniden yapılanması sonucu oluşturulan Molto marketler zincirinde yeni teknolojilere yatırım dikkat çekti.



Molto’da tüketiciler, hızlı kasalarla ürünlerin barkotlarını okutarak kredi kartı üzerinden ödeme yapabilecek.