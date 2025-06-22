Ayna, Güzelyurt’ta konser verdi

Türkiye’nin tanınmış müzik gruplarından Ayna, 47’nci Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında Amfi Tiyatro’da konser verdi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre konserde, “Yeniden de Sevebiliriz, Akdeniz”, “Gelincik” “Ölünce Sevemezsem Seni” gibi grubun sevilen şarkıları seslendirildi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Ayna Grubunun solisti Erhan Güleryüz’e gecenin anısına plaket takdim ederek, konser için teşekkür etti.