Aylar sonra uzun kuyruklar

Mart ayından bu yana covid-19 nedeniyle kapanan geçiş noktalarının yeniden açılmasıyla özellikle Kermiya’da bugün yoğun trafik yaşandı.

Hem kuzeyden güneye, hem de güneyden kuzeye geçişlerde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Kermiya Geçiş Noktası’ndan elde edilen bilgiye göre, güneyden kuzeye geçişler ise daha yoğundu.