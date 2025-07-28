Aykut’un sağlık sebepleriyle tahliye talebi reddedildi

Kıbrıs'ınkuzeyinde eski Kıbrıslı Rum mallarını “gasp etmek” suçlamasıyla tutuklanan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un sağlık sebepleriyle tahliye edilme talebi reddedildi.

“Philenews” haber sitesine göre Aykut’un avukatı, Aykut’un ciddi sağlık problemleri nedeniyle Kıbrıs'ın güneyinde yapılmayan ileri tetkikler için yurtdışına gitmesi gerektiğini kaydederek tahliye talebinde bulundu. Ancak güneydeki Ağır Ceza Mahkemesi, teşhis ve tedavi yöntemlerinin yurtdışındaki yöntemlerden daha geride olduğuna dair savunmayı reddetti.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hristiana Parpota, açıkladığı kararda Kıbrıs'ın güneyinde oldukça güvenilir üç teşhis yöntemi bulunduğunu ve savunmanın sunduğu argümanlara göre, bu üç yöntemin güneyde bulunmayan robotik teşhis yönteminden daha düşük kalitede olduğunun ispatlanamadığını ifade etti.