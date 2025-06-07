Ayia Napa’da yaralanan İngiliz turist kayalıklarda mahsur kaldı, merdivenle kurtarıldı

Kıbrıs’ın güneyinde 24 yaşındaki İngiliz turist, Ayia Napa’daki deniz mağaralarında yaşadığı talihsiz kazanın ardından kurtarıldı.

Cyprus Mail'in haberine göre dün öğleden sonra meydana gelen olayda, genç adam geçirdiği yaralanma nedeniyle güvenli bir noktaya tırmanma imkânını kaybetti.

İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kişi yaralandı ve güvenli bir yere tırmanamadı” ifadelerini kullandı. Olay yerine giden ekipler, kayalık kıyı bölgesinde mahsur kalan adama merdivenle ulaştı. Kısa sürede kurtarılan İngiliz turist, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.