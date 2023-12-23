Ayça Alav cinayetinde 2 tutuklu, 2 kişi de aranıyor

Dün akşam Lefkoşa’da Ayça Alav'ın iş yeri içerisinde öldürülmesi ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı, 2 kişi de aranıyor.

Lefkoşa’da Ayça Alav'ın iş yeri içerisinde öldürülmesi ile ilgili olarak polis tarafından soruşturmada, cinayet zanlılarının olay mahallinden kaçmalarına yardımcı oldukları tespit edilen F.L.W.D.(E-31) ve S.H. (E-31) tespit edilerek tutuklandlar.

Söz konusu şahıslar bugün tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.