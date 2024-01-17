Ayça Alav cinayeti: Zanlılar 3 ay cezaevine gönderildi

Serap ŞAHİN

Lefkoşa’da 22 Aralık 2023’de Ayça Alav'ın iş yeri içerisinde öldürülmesi ile ilgili zanlılar Brayn Gibip Camerounaise ve Vinel Sidrick Mbouhomtchomite teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. İleride yargılanmak üzere 3 ay süre ile cezaevine gönderilmelerine karar verildi.

Mahkemeye detayları aktaran polis memuru 22 Aralık saat 14:47’de olayın meydana geldiğini belirtti.

Lefkoşa Vakıflar Sokak’ta bulunan hit bit isimli iş yerinde çalışan Brayn Gibip Camerounaise ve arkadaşı Vinel Sidrick Mbouhomtchomite, Ayça Alav’ın ellerini ve ayaklarını emniyet kemeri ve plastik bantlarla bağlayarak, ağzını da koli bandıyla bağlayarak “taammüden adam öldürme” suçunu işlediklerini kaydetti. Polis, zanlıların döviz bürosundaki parayı da sirkat ederek soygun suçunu işlediklerini mahkemeye aktardı.

Zanlıların aynı gün güneye geçtiklerinin tespit edildiğini belirten polis, 23 Aralık’ta Ayça Alav’a otopsi yapıldığını ve ölüm sebebinin ağız, burun kapanması ve boyun zedelenmesi olduğunu belirtti.

Zanlıların 8 Ocak’ta Pile’de tespit edilerek tutuklandıklarını belirten polis, her 2 zanlının da gönüllü ifade verdiğini ve suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Polis, yapılan kamera görüntülerinde maktülün olay yerine girişinden sonra zanlılardan başka birinin girmediği tespit edildiğini ve 17 gün sonra tutuklandıklarını kaydetti. Polis, her 2 zanlının da üniversite öğrencisi olduklarını belirtti. Polis, zanlıların yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Brayn Gibip Camerounaise ,”Biz bu eylemi gerçekleştirmek istememiştik çok üzgünüz. Yaptığımız şey çok kötü bir şey. Özür dileriz lütfen bizi affedin” derken diğer zanlı da “Özür dileriz kadını öldürmek istemedik öyle bir niyetimiz hiçbir zaman olmadı. Çok pişmanız. Bir suç işledik bunun da bir cezası olacaktır” şeklinde konuştu.

Mahkeme, zanlıların ileride yargılanmak üzere 3 ay süre ile cezaevine gönderilmelerine karar verdi.