Ayça Alav cinayeti soruşturması kapsamında 1 kişi daha tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen Ayça Alav cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi daha tutuklandı. U.R.K. isimli zanlının, Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

Mahkemede detayları aktaran polis, Cuma günü Lefkoşa’da meydana gelen cinayetle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı ile ilgili yapılan muhaceret kontrolünde, 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplamda 450 gündür ikamet izinsiz olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının cinayetle bağı olup olmadığına, izinsiz ikamet ettiği süre zarfında nerede ve ne şekilde kaldığına ve herhangi bir suç işleyip işlemediğine yönelik soruşturma yapılacağını açıkladı.

Polis, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini kaydederek, bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma amaçlı bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.