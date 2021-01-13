Ayak izleri şüpheleri arttırdı

Lefkoşa’da meydana gelen ‘ev açma’, ‘sirkat’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.A., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı.

Gencer, zanlının 6 Ocak tarihinde A.B’nin ikametgâhının kilitsiz balkon kapısını açarak giriş yaptığını yatak odasında komodinin çekmecesinde muhafaza edilen 7 bin Dolar ve 8 bin TL nakit paraları komodinin çekmecesinden alıp sirkat edip aynı yerden çıkış yaptığını söyledi.

Polis, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bölgedeki kamera görüntülerinin incelendiği ve zanlının ikametgâha doğru ilerlediği sırada kamera kayıtlarında tespit edildiğini belirtti.

Ayakkabı izleri örtüşüyor…

Polis, tespit edilen zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını ve ikametgâhında yapılan aramada olay günü giydiği kıyafetleri ve ayakkabılarının tespit edilip emare yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan olay yeri incelemesinde balkonda bulunan ayak izleri ile zanlının ayakkabısının izlerinin bire bir örtüştüğünün de tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu halen daha aranan emare ve para olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

diren Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.