“Ay. Yeorgio Kilisesi bakımsızlıktan yıkıldı”

Kıbrıslı Rum Ortodoks Kilisesi Sanat ve Anıtlar Sinod Komitesi, YENİDÜZEN’in gündeme getirdiği Taşkent’teki Ay. Yeorgio Kilisesi’nin "bakımsızlıktan yıkılmasını" örnek göstererek Kıbrıs’ın kuzeyindeki anıtların kurtarılması çağrısı yaptı.

Haravgi’nin haberine göre Sanat ve Anıtlar Sinod Komitesi Kültürel Miras Komitesi’nin yıkılan Ay. Yeorgio Kilisesi’ni restore etmek için derhal harekete geçmesi beklentisini dile getirdi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yıkılmak üzere olan onlarca anıt bulunduğu görüşünü ortaya koyan Komite, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis’e “Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) kapsamında, yasal sahiplerinin (Rum Ortodoks Kilisesi, EVKAF, Maronitler, Ermeniler ve Latinler) anıtlara kesintisiz erişimi, bakımı ve kullanmasına izin verme” çağırısı yaptı.

Bakımsızlık yüzünden bir tarih çöktü!