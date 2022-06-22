Ay. Napa'da saldırı: 1 Kıbrıslı Türk yaralandı

Ay. Napa gece hayatını kontrol altına almak isteyen mafyaya bağlı bir çete, “koruma hizmeti” satmaya çalıştığı bir eğlence merkezinde çalışan 40 yaşındaki adı belirtilmeyen Kıbrıslı Türk yaraladı.

Fileleftheros’un haberine göre, 20 kişi 12 Haziran’da Ay. Napa’daki eğlence merkezine giderek, "koruma sağlama" teklifinde bulundu. Tekliflerinin kabul edilmemesi üzerine söz konusu grup, ellerindeki bıçak, demir çubuk, cop ve muşta gibi gereçlerle bina girişindeki Kıbrıslı Türk çalışanı ve Kıbrıslı mekân sahibini darp etti. Olay sırasında başından darbeler alan Kıbrıslı Türk hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili olarak çete üyesi 5 kişiyi tutukladığı, 15 kişiyi aramakta olduğu kaydedildi.