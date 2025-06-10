Avusturya'da okula silahlı saldırı: En az 9 kişi hayatını kaybetti

Avusturya'nın Graz kentindeki bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda dokuz kişi hayatını kaybetti.

Polis, silahlı saldırının ardından, fail dahil olmak üzere on kişinin öldüğünü doğruladı.

Graz Belediye Başkanı Elke Kahr, Avusturya'nın APA haber ajansına verdiği demeçte, saldırıda önce dokuz kişinin öldüğünü söyledi, ardından ölü sayısını on olarak açıkladı.

Ölenler arasında öğrencilerin de bulunduğu belirtiliyor.

Çok sayıda kişi de yaralandı.

Graz polisi, failin ölenler arasında olduğunu ve muhtemelen intihar ettiğini söyledi.

Saldırı, Avusturya'nın en büyük ikinci şehrinde bulunan Dreierschützengasse lisesinde yerel saatle 10.00 civarında meydana geldi.

Saldırganın okulun öğrencisi veya eski öğrencisi mi olduğu henüz bilinmiyor.

Polis, okulun güvenliğinin sağlandığını belirtti.

Başbakan Christian Stocker, silahlı saldırıyı "ulusal bir trajedi" olarak nitelendirdi ve ülkenin hissettiği acı ve kederin tarif edilemez olduğunu söyledi.