Avustralya'da bir Covid vakası üzerine 2 milyon kişi karantinaya alındı

Avustralya'nın Perth kentinde bir korona virüsü vakasının görülmesinin ardından önlem olarak 2 milyon kişi karantinaya alındı. Beş gün sürecek karantina boyunca temaslı kişilere test yapılacak.

Avustralya'nın dördüncü büyük kenti ve Batı Avustralya eyaletinin başkenti olan Perth'de, denizaşırı ülkelerden dönenlerin karantinaya alındığı bir otelde çalışan bir güvenlik görevlisi virüse yakalanmıştı. Bu vakanın ardından 2 milyon kişiyi karantinaya alma kararı verildi. Karantinanın ilk gününde yeni vakaya rastlanmazken, güvenlik görevlisinin temas kurduğu 66 kişi de tespit edildi. Bu kişiler arasında test yapılanların hiçbirinde şu ana dek yeni vakaya rastlanmadı.

Avustralya, Perth kentindeki gibi bölgelere özel olarak alınan sıkı ve hızlı önlemlerle vaka ve ölü sayılarını kısmen kontrol altında tutabildi. Ülkede şu ana dek 29 bin vaka görüldü, 909 kişi Covid nedeniyle öldü. Ülkedeki aşılama kampanyasının ise bu ay başlaması bekleniyor.