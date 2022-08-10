‘Avukat’ zanlı tutuksuz yargılanacak

Alsancak Yeşiltepe’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği “Zincir Operasyonu” sonucunda ikametgâhında uyuşturucu madde, öğütücü, 9 mm tabanca ve tabancaya ait 10 adet canlı mermi ele geçirilen Avukat zanlı M.Ş. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, zanlının polisleri görünce metal kapaklı bir kutu ve öğütücüyü bahçeye attığının fark edildiğini söyledi.

Polis memuru Ali Çavuş, suç hali gereği tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, teminat talep etti.

Mahkeme 10 bin TL nakit teminat yatırması ve 100 bin TL tutarında şahsi kefalet şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.