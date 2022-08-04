Avukat ve polis çavuşunun tutuklanmasının ardından, aranan M.B. de teslim oldu

Avukat B.C., Polis S.S ve olayla ilgili zanlı M.S. görevi kötüye kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçlarından tutuklanmasının ardından olayla ilgili aranan M.B. de polise teslim oldu.

Hatırlanacağı üzere, dün Enver Bahçeciler’in davasına etki edebilecek belgeleri Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı programdan alarak avukat B.C’ye verdiği gerekçesiyle polis çavuşu S.S, avukat ve olayla ilgili olan zanlı M.S tutuklanmış, bir kişinin de arandığı ifade edilmişti.

Görevi Kötüye Kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket, Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlılar S.S., B.C. ve M. S’nin ardından zanlı M.S. de polise teslim oldu, tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis çavuşu Salih Keskinel, yaşananları aktardı. Polis, zanlı M.B.’nin Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçuyla tutuklandığını belirtti.

Polis çavuşu S.S.’nin Görevi Kötüye Kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçuyla tutuklandığını anımsatan Polis, avukat B. C. ve zanlı M. S.’nin ise Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçuyla yargılandığını belirtti.

Polis, 3 Şubat 2022 tarihinde Lefke Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu S.S.’nin Görevini Kötüye Kullanarak, Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı SAID isimli programdan, H. K., Ç.M. ve M. Ş.’nin hakkında geçmişte düşülen kayıtların neler olduğunu tespit ederken, Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enver Bahçeciler’in davasında kullanmak amacıyla Güzelyurt’ta sakin M. S.’ın avukatı B.C.’na verdiğini anlattı.

Polis, 2 Ağustos 2022 tarihinde zanlı B. C.’nin ofisinde yapılan aramada, H. K., Ç. M. ve M.Ş.’nin Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı SAID isimli programdan alındığına inanılan ve programdaki sırasıyla birebir örtüşen kayıtların başlıklarının, el yazısıyla yazıldığı kâğıdın emare alındığını belirtti.

Aynı gün tüm zanlıların tutuklandığını ve B.C’nin bilgileri nereden aldığını hatırlamadığını söylediğini anlatan Polis, zanlı M.S.’nin konu bilgileri yeğeni olan S. S.’den aldığını söylediğini belirtti.

“M.B. polise teslim oldu”

M. B.’nin polise teslim olduğunu ve evinde yapılan aramada iki adet cep telefonunun bulunup emare alındığını söyleyen Polis, alınan cep telefonlarından I-phone modelin kime ait olduğunu bilmediğini beyan ettiğini anlattı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde1 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Avukat ve Polis çavuşu tutuklandı