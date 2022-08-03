Avukat ve Polis çavuşu tutuklandı

Avukat B.C., Polis S.S ve olayla ilgili zanlı M.S. görevi kötüye kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçlarından tutuklandı.

Polis, mahkemede Enver Bahçeciler’in davasına etki edebilecek belgeleri Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı programdan alarak avukat B.C’ye verdiği gerekçesiyle polis çavuşu S.S, avukat ve olayla ilgili olan zanlı M.S’nin tutuklandığını anlattı.

Görevi Kötüye Kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket, Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlılar S.S., B.C. ve M. S. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis çavuşu Salih Keskinel, yaşananları aktardı. Polis, polis çavuşu S.S.’nin Görevi Kötüye Kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçuna, avukat B. C. ve zanlı M. S.’nin ise Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçuyla yargılandığını belirtti.

Polis, 3 Şubat 2022 tarihinde Lefke Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu S.S.’nin Görevini Kötüye Kullanarak, Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı SAID isimli programdan, H. K., Ç.M. ve M. Ş.’nin hakkında geçmişte düşülen kayıtların neler olduğunu tespit ederken, Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enver Bahçeciler’in davasında kullanmak amacıyla Güzelyurt’ta sakin M. S.’ın avukatı B.C.’na verdiğini anlattı.

Polis, 2 Ağustos 2022 tarihinde zanlı B. C.’nin ofisinde yapılan aramada, H. K., Ç. M. ve M.Ş.’nin Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı SAID isimli programdan alındığına inanılan ve programdaki sırasıyla birebir örtüşen kayıtların başlıklarının, el yazısıyla yazıldığı kâğıdın emare alındığını belirtti.

Aynı gün tüm zanlıların tutuklandığını ve B.C’nin bilgileri nereden aldığını hatırlamadığını söylediğini anlatan Polis, zanlı M.S.’nin konu bilgileri yeğeni olan S. S.’den aldığını söylediğini belirtti.

Polis, aranan bir şahıs olduğunu ve aranan emarelere müdahale edebileceklerini söyleyerek, aleyhlerinde 2 gün tutukluluk talep etti. Zanlıların avukatları bu duruma itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.