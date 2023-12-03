Avukat Feriha Çağa Uysal hayatını kaybetti

Avukat Feriha Çağa Uysal bu sabah hayatını kaybetti.

Başta ailesi olmak üzere Feriha Çağa Uysal'ın acı kaybı tüm sevenlerini yasa boğdu.

Uysal'ın Cenazesi bugün Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek

Bir çocuk annesi Feriha Çağa Uysal, gazeteci Ufuk Çağa’nın kızı, Artun Çağa’nın ise yeğeniydi.

Acı haberi eşi Ali Erdener Uysal duyurdu

Ülkeyi yasa boğan acı haberi eşi Ali Erdener Uysal duyurdu. Ali Erdener Uysal kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Canım eşim, Eva’nın dünyalar güzeli annesi, birtanecik Feroş’umuzu 03.12.23 tarihinde kaybettik. Cenazesi bugün saat 12.0’da Lefkoşa Kabristanlığı‘nda defnedilecektir. Tüm sevenlerine duyurulur”