Avrupa'dan Kıbrıs'a gelecek kış için aşı stratejisi

Kıbrıs Sağlık Bakanı Michael Hadjipantelas ve Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Merkezi (ECDC) Direktörü Dr. Andrea Ammon, İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi toplantısı dolayısıyla bulundukları Brüksel’de salı günü yaptıkları görüşmede, ECDC’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne gelecek kış döneminde nüfus için bir aşı stratejisi geliştirilmesinde rehberlik sağlaması üzerinde görüş birliğine vardılar.

Görüşmede, ECDC ve Sağlık Bakanlığı’nın hastanede bulaşan (nozokomiyal) enfeksiyonlarla ilgili iş birliğinin geliştirilmesine de karar verildi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Hadjipantelas’ın bugün Fransa’nın Renew milletvekili, Parlamento’nun Çevre, Kamu Sağlığı ve Gıda Güvenliği (ENVI) Komitesi ve Covid-19 salgını (COVI) Özel Komitesi üyesi Véronique Trillet-Lenoir ile görüşmesi bekleniyor.

Hadjipantelas ve Trillet-Lenoir’in ender hastalıkların tedavisi ve önlenmesiyle ilgili konularda görüşecekleri belirtildi.

Salı sabahı Konsey toplantısında, Avrupa Birliği (AB) Sağlık Bakanları, üye devletlerarasında ender hastalıklar üzerinde işbirliği, ayrıca AB’nin aşı stratejisi ve üçüncü ülkelerle dayanışma da dâhil Covid-19 aşılarının tedariki üzerinde görüş alışverişinde bulundular.

Michael Hadjipantelas ender hastalıklarla ilgili görüşmede, Kıbrıs’ın Avrupa Birliği içerisinde ender hastalıklarla ilgili iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesini desteklediğini bildirdi.

Hadjipantelas, Covid-19 salgını sırasında Avrupa iş birliğinin olumlu deneyimi esasında Kıbrıs’ın, ender hastalıkların teşhisi ve tedavisinin özellikle küçük üye devletlerde hastaların yararına olacağına ikna olduğunu vurguladı.

Avrupa ve küresel düzeyde AB’nin aşı stratejisinde gelecekte olabilecek sıkıntılar üzerinde de Sağlık Bakanı, uzmanlığın, özellikle bağışıklık artırıcı doz yönetimiyle ilgili uzmanlığın Avrupa düzeyinde koordinasyonla devam etmesi ve artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Hadjipantelas, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin COVAX sistemini, dünya genelinde aşı dağıtımı için ana platform olarak desteklediğinin altını çizdi; Hükûmetin bu sistemle 145.300 doz aşı bağışladığını anlattı.

Ukrayna ile ilgili görüşmede de Sağlık Bakanı, Kıbrıs’ın güneyinde Ukrayna mültecilerinin ülkeye alınıp sağlık hizmetlerine tam ve serbest erişimlerini sağladığından söz etti.

Michael Hadjipantelas Brüksel’den sonra Yunanistan’la enfeksiyon hastalıklarının kontrolü ve gözetimi, anti mikrobik direnç ve hastanede bulaşan enfeksiyon konularında, bir mutabakat zaptı imzalamak üzere Atina’ya geçecek.