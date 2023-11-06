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Araç koltukları yetişkin insanların boyutlarına göre tasarlanır ve araç içi güvenlik sistemleri de buna göre düzenlenir. Bu sebeple yetişkinlerden çok daha küçük vücut ölçülerine sahip olan bebek ve çocukların güvenliği için onlara özel oto koltuğu tercih etmek gerekir. Hem güvenlik hem de konfor sağlayan çocuk oto koltuğu tercihini doğru yaptığınızda uzun yıllar kullanabilir, sevdiklerinizle güvenle seyahat edebilirsiniz.

Oto Koltuğu Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Belirli testlerden geçerek güvenliği kanıtlanmış ve Avrupa standartlarına uygun oto koltuğu modelleri, sürüşünüz sırasında çocuklarınız için yüksek güvenlik sağlar. Bu testlerin başında ECE R4404 ve UN R 129 gelir. Alacağınız koltuğun bu sertifikalardan birine sahip olduğundan emin olmalısınız.

Bebek ve Çocuk Oto Koltuğu Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Birinci önceliği güvenlik olan oto koltuğu modelleri bebek ve çocuklara özel donanımlara sahip olmalıdır. Bu bağlamda sevdiklerinizin güvenliğini artırmak için şu özellikleri de göz önünde bulundurmalısınız:

Koltukta yer alan emniyet kemerinin koruma sağlaması için kemer, çocuğunuzun üzerine tam oturmalıdır. Bu sebeple koltuklar kilo ve boya göre tasarlanır. Çocuğunuzun kilosu ve boyuna uygun olan koltuğu seçmelisiniz.

Koltuğun özellikle baş bölgesinde ve yanlarında darbe ve sarsıntılara karşı koruyucu alan olmalıdır.

Sürüş esnasında oluşan titreşimlere karşı, özellikle küçük yaştaki bebekler için yumuşak iç yüzeye sahip ve sünger destekli koltuklar tercih edilebilir.

Oto Koltuğunu Farklılaştıran Ek Özellikler Nelerdir?

Güvenlik konusunda benzer standartlara sahip modeller, kullanım kolaylığı ve konfor sunan özellikleriyle birbirinden ayrılır. Bu durum oto koltuğu fiyatları konusunda da farklılaşmayı beraberinde getirir. Kraft oto koltuğu modellerinde farklı yatış pozisyonları, yükseklik ayarı, çocuğun emniyet kemerini açması durumunda sinyal verme gibi özellikler yer alır. Bunun yanı sıra tek elle kontrol, kolay montaj ve ileri geri hareket edebilme gibi ekstra özellikler sağlayan koltuk modellerini tercih edebilirsiniz.

Çocuk oto koltuklarında sunulan ekstra özellikler yaşam tarzınıza yönelik hazırlanır. Uzun seyahatler yapıyorsanız koltuğun iç yüzeyinin konforu ya da uyku ihtiyacı çok olan bebeğiniz için yatış pozisyonu gibi faktörlere göre tercihinizi yapabilirsiniz.