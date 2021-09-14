Avrupa Parlamentosu'ndan LGBTİ+'ların haklarını güçlendiren karar

Avrupa Parlamentosu (AP), cinsel kimlik ve yönelimleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayanların haklarını artırmayı hedefleyen karar tasarısını kabul ederken, Avrupa Birliği (AB) üyesi Romanya, Polonya ve Macaristan'ı eleştirdi.

Avrupa Parlamentosu'nda bugün yapılan oylamada, LGBTİ+ bireylerin haklarına ilişkin metin 161'e karşı 387 vekilin oyu ile kabul edildi. 123 vekil ise çekimser oy kullandı.

AP'de kabul edilen karar metninde, LGBTİ+ bireylere, serbest dolaşım hakkı çerçevesinde, AB sınırları dahilinde yaşama ve çalışma hakkı öngörüyor. Metinde, bir AB ülkesinde geçerli olan evlilik akdinin ve hayat arkadaşlığının diğer AB ülkelerinde de tanınması ve homoseksüel eşlere heteroseksüel eşlerle aynı hakların verilmesi gerektiği vurgulandı.

Karar metninde ayrıca AB'ye üye devletlerin "ahlaki" gerekçelerle, kendi ülkelerinde yaşamak isteyen "gökkuşağı aileleri" olarak adlandırılan eş cinsel çiftlerin ve çocuklarının haklarını ihlal etmemesi gerektiği belirtildi.

Bunun yanı sıra Avrupa Parlamentosu üyeleri karar metninde eş cinsel çiftlerin ve çocuklarının aile birleşiminde heteroseksüel çiftler ve çocukları ile aynı haklara sahip olmasını talep etti.

Romanya, Polonya ve Macaristan'a eleştiri

Karar metninde, Romanya Avrupa Adalet Divanı'nın kararını uygulamaya geçirmediği için eleştirildi. Söz konusu kararda, Avrupa Adalet Divanı Rumen bir erkek ile evli olan ABD vatandaşı erkeğin serbest dolaşım hakkı çerçevesinde Romanya'da oturma izni alabilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Polonya ve Macaristan ise LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılık nedeniyle eleştirildi. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan bu ülkelere yönelik mevcut bütün araçlarla tedbirlerin artırılmasını talep etti.