Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola Kıbrıs'ın güneyinde

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, bu sabah çalışma ziyareti için Kıbrıs'ın güneyine gitti.

“Sigmalive” haber sitesine göre, Metsola ziyaretine, kendisini davet eden Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşerek başladı.

Metsola, Hristodulidis ile görüştükten sonra Rum Meclisi’ne geçerek Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile görüşecek. Bu görüşmenin arından da Hristodulidis ile Metsola, Avrupa Günü münasebetiyle CYENS Mükemmeliyet Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe katılacak.

Etkinliğin ardından Yeşil Hattı gezecek olan Metsola, Hristodulidis’in kendisi onuruna verdiği akşam yemeğinin ardından adadan ayrılacak.