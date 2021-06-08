Avrupa Konseyi raporu: Avrupa'da en yüksek tutuklu, hükümlü ve şartlı tahliye oranı Türkiye'de

Türkiye Avrupa genelinde en yüksek şartlı tahliye edilmiş, tutuklu ya da hükümlü oranına sahip ülke oldu.

Her yıl Lozan Üniversitesi tarafından Avrupa Konseyi için hazırlanan çalışmaya göre 31 Ocak 2020 itibariyle Türkiye'de her yüz bin kişiden 984'ü (Yüzde 0,98) ya hapishanede ya da şartlı tahliye edilmiş durumda bulunuyor.

Bu oran Avrupa ortalaması olan her yüz bin kişde 265'in üç katından daha yüksek bir oran.

Rapora göre 2019 ve 2020 yıllarında Türkiye'de şartlı olarak tahliye edilenle yüzde 6,1 oranında arttı. 31 Ocak 2020 itibariyle en yüksek şartlı tahliye oranına sahip ülkeler sırasıya Polonya (643), Türkiye (627), Letonya (568), ve Gürcistan (562) oldu.

Şartlı tahliyelerde Avrupa ortalaması her yüz binde 149 kişi düzeyinde.

Çalışmaya göre Gürcistan, Letonya ve Türkiye'de görülen hem hapis hem de şartlı tahliye oranlarındaki yükseklik topluma kazandırma yöntemi olarak görülen şartlı tahliyelerin bu ülkelerde hapishanelere alternatif değil ilave bir cezalandırma yöntemi olarak kullanıldığının göstergesi olabilir.

Toplumdan soyutlamadan cezalandırma artıyor

Avrupa genelinde tutukluluk yerine elektronik kelepçe gibi çözümlerle toplumdan soyutlamadan cezalandırma eğiliminde artış gözlendi.

31 Ocak 2020 itibariyle Avrupa'da ortalama her yüz binde 149 kişide hapishane dışı cezalandırma yöntemi uygulanırken tutuklu sayısı her yüz bin kişide 103 oldu.