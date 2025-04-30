“Avrupa Komisyonu görüşlerini net bir şekilde ortaya koymalı”

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiyu Great Sea Interconnector (GSI) projesiyle ilgili olarak Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada projenin uygulayıcı kuruluşunun (ADMİE) projeyi hayata geçirmesini beklediklerini söyledi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, konuyu siyasi düzeyde Yunanistan’ın diplomatik olarak ele aldığını dile getiren Papanastasiyu, projenin uygulama süreciyle ilgili bir soruya karşılık ise projenin Avrupa’nın ortak çıkarına olan bir proje olduğunu ve Avrupa Komisyonu’nun bu hususta görüşlerini net bir şekilde ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti olarak devletler arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde, üzerinde anlaşmaya varılan şeylere katkıda bulunduklarını dile getiren Papanastasiyu projeyle ilgili “Cross-border cost allocation” isimli bir düzenleyici çerçeve bulunduğunu da belirtti.

Papanastasiyu bunun ortak çıkarlara yönelik bir Avrupa projesindeki bir düzenleme olduğunu ve iki düzenleyici kuruluşun projenin hayata geçirilmesini takip ettiğini kaydetti.

Siyasi düzeyde sahip oldukları bilgilendirmenin konuyu Yunanistan’ın ele aldığı şeklinde olduğunu da ifade eden Papanastasiyu, Yunanistan’ın projeyle aynı fikirde olmaması muhtemel ülkeyle diplomatik istişare halinde olması yanı sıra diğer devletler ve özellikle Avrupa devletleriyle de istişare halinde olduğunu söyledi.

Papanastasiyu muhtemelen yatırım fonlarıyla da görüşmeler yapıldığını dile getirdi.

Papanastasiyu, şu an Kıbrıs Cumhuriyeti olarak uygulayıcı kuruluşun projeyi hayata geçirmesini beklediklerini yineledi.

Papanastasiyu ortaya konan ilk zaman takvimleriyle ilgili gecikme olup olmayacağına dair bir soru üzerine ise, projenin 2029 sonuna kadar tamamlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise “Kıbrıs Kabloyla İlgili Seyirci Rolünde” başlıklı haberinde Kıbrıslı Rum Enerji Bakanı Papanastasiyu tarafından yapılan son açıklamaların Kıbrıs’ın güneyinin elektrik bağlantısıyla ilgili süreçlerde artık seyirci rolünde olduğu konusundaki endişeleri teyit ettiği yorumunda bulundu.

Gazete Hristodulidis hükümetinin yaşanan gelişmelerde söz hakkı olmadığı gibi, projenin ilerleyip ilerlemeyeceğini bilmediğini de ekledi.