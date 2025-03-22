Avrupa İstatistik Birimine göre Kıbrıs'ın güneyi çok ciddi tatlı su sıkıntısı çekecek

Avrupa İstatistik Birimi tarafından yapılan araştırma Kıbrıs’ın güneyi önümüzdeki yıllarda “çok ciddi tatlı su sıkıntısı çekeceğini” gösterdi.

Haravgi’nin haberine göre, Kıbrıs’ın güneyi su kıtlığı indeksi (water exploitation index plus/WEI+) AB ortalamasının açık ara önünde, yüzde 71’e ulaştı. Onu yüzde 34 ile Malta, yüzde 21 ile Romanya ve yüzde 13 ile Yunanistan izliyor. AB ortalaması ise yüzde 5,8.

Su kıtlığı indeksi kaydının başladığı 2000 yılından bu yana en büyük susuzluk riski artışı da 2000’deki yüzde 59,5 değerinden yüzde 71’e ulaşan Kıbrıs’ın güneyinde meydana geldiği, Avrupa’daki ortalama artışın sadece yüzde 09 (yüzde 4,9’dan yüzde 5,8’e yükseldi) olduğuna dikkat çekildi.

Gazete WEI+ göstergesinin, sadece çekilen suyun dikkate alındığını (yenilenebilir kaynaklara dönen su hariç toplam çekilen su) yazdı. Gösterge yüzde 20’yi geçtiğinde susuzluk işareti, yüzde 40’ı geçtiğinde ciddi susuzluk, yani ülkedeki tatlı su kaynakları kullanımının sürdürülebilir olmadığı anlamına geldiği belirtilen haberde, Kıbrıs’ın güneyi yüzde 71 ile bütün sınırları aşmış olduğu ve önümüzdeki yıllarda çok ciddi susuzluk yaşamasının beklendiği vurgulandı.