Avrupa İlaç Ajansı'ndan AstraZeneca açıklaması: Faydaları risklerinden ağır basıyor

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca aşısı ile kan pıhtıları arasındaki bağlantının olası olduğunu söyledi.

EMA, aşının faydalarının hala risklerden ağır bastığının altını çizdi. EMA, kan pıhtılaşmasının AstraZeneca aşısının 'çok nadir' yan etkisi olarak listelenmesi gerektiği sonucuna vardığını belirtirken EMA'nın güvenlik komitesi, düşük trombositli olağandışı kan pıhtılarının AstraZeneca aşısının çok nadir yan etkileri olarak listelenmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Oxford/AstraZeneca aşısı ile kan pıhtıları arasındaki bağlantının olası olduğunu söyledi.

"Çok nadir bir yan etki"

EMA, aşının faydalarının hala risklerden ağır bastığının altını çizdi. EMA, kan pıhtılaşmasının AstraZeneca aşısının 'çok nadir' yan etkisi olarak listelenmesi gerektiği sonucuna vardığını belirtirken EMA'nın güvenlik komitesi, düşük trombositli olağandışı kan pıhtılarının AstraZeneca aşısının çok nadir yan etkileri olarak listelenmesi gerektiğini belirtti.

EMA, aşı uygulanacak kişilere, aşılamadan sonraki 2 hafta içinde meydana gelebilecek düşük seviyelerde kan trombositleri ile birlikte çok nadir görülen kan pıhtılaşması olasılığının bildirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

EMA, kan pıhtıları ve düşük trombosit kombinasyonunun nedenini ise bazen heparin ile tedavi edilen hastalarda (heparine bağlı trombositopeni) görülen duruma benzer bir soruna yol açan bir bağışıklık tepkisi olduğunu bildirdi.