Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun yeni yönetimi belirlendi

Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun (EFJ) Budapeşte’de düzenlenen genel kurulunda başkan, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyeleri, üye sendikalar tarafından seçildi.

Basın Sen’den yapılan açıklamaya göre, EFJ’de Başkanlığa Maja Sever seçilirken, başkan yardımcısı da Pablo Aiguel oldu.

Basın Emekçileri Sendikası Dışilişkiler Sekreteri Ali Kurtoğlu’nun saymanlık yaptığı seçimlerde yönetim kuruluna ise şu isimler seçildi:

“Andrea Roth - DJV (Almanya), Allan Boye Thulstrup - DJ (Danimarka), Renkse Heddema - NVJ (Hollanda), Antonis Repenas - ESIEMTH (Yunanistan), Xhemajl Rexha - AGK (Kosova), Ayşe Banu Tuna - TGS (Türkiye), Sergey Tomilenko - NUJU (Ukranya).”