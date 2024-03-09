Avcı 10 bin, Hasgüler de 4 bin dolar ‘rüşvet’ almakla suçlanıyor

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam tutuklanan YÖDAK eski Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ve YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’ya 3 gün tutukluluk verildi. Dün akşam tutuklanan ve ifadesi alındığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan Avcı, duruşmada gıyabında yargılandı.

Mahkemede olguları aktaran tahkikat memuru 7 Mart’ta alınan bir ifade doğrultusunda Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ve Prof. Dr. Turgay Avcı’nın göz altına alındığını söyledi.

Polis, Hasgüler ve Avcı’nın; “İrtikap“, “Görevi Yerine Getirmeme Karşılığında Para Kabul Etme“, “Kamu Görevinde Görevli Kişinin İhtimas Karşılığında Para Alması“, “Suç Gelirlerini Aklama” suçlarından methalder olduklarını söyledi.

“1 günde Tıp Fakültesi onayı verildi”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki Tıp Fakültesi açılması başvurusunun 13 Mart’ta yapıldığını, 14 Mart’ta ise onaylandığının tespit edildiğini belirten polis, bu doğrultuda alınan ifade olduğunu kaydetti.

Turgay Avcı’nın 2 sefer olmak üzere toplamda 10 bin Dolar “rüşvet” aldığı, Hasgüler’in ise tek seferde

4 bin Dolar “rüşvet” aldığını söyleyen polis, üniversiteden nakit olarak ödeme yapıldığını bu doğrultuda ödeme fişi tespit edildiğini söyledi.

“Avcı, kalp krizi riski ile müşade altında”

Polis, Turgay Avcı’nın ifadesi alınmak üzere göz altına alındığı sırada bazı soruları yanıtladıktan sonra fenalaştığını ve hastaneye kaldırıldığını mahkemeye aktardı.

Doktorların, Avcı’nın sol kolunun ağrıdığı, yüksek tansiyonu olduğunu ve kalbinin sıkıştığını söylediklerini kaydeden polis, yüksek kalp krizi riski ile müşade altına alındığını bu sebeple mahkemeye getirilmediğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ve alınacak ifadeler olduğunu dile getiren polis her 2 zanlı hakkında 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme 3 gün tutukluluk kararı verdi.