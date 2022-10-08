‘Avans’ yaşıyoruz!

Fehime ALASYA

Pandemi öncesi devlet eliyle kendi yatırımını kullanmaya itilen özel sektör çalışanı, sonrasında da geleceğinden tüketmeye devam etti.

2022’nin ilk 9 ayında 6 bin 754 kişi ihtiyat sandığı birikimlerinden toplam 195 Milyon 517 bin 833 TL avans kullanıldı.

Pandemi döneminde vatandaşın kendi birikiminden yararlanmasını sağlayan aylık 2 bin TL kısmi ödeme için ise 80 bin 632 kişi, başvuru karşılığında 158 Milyon 988 bin 113 TL aldı.

İhtiyat Sandığı tarafından 2022 yılında 6 bin 754 kişiye, toplamda 195 Milyon 517 bin 833 TL avans ödemesi yapıldı.

Yılda bir kez verilen ‘avans’ hakkının her yılın Ocak ayında dolduğu, bu nedenle Ocak ayında avans alan kişi sayısının diğer aylara göre çok yüksek olduğu belirtildi.

Bu durumu değerlendiren İhtiyat Sandığı Daire Müdürü Ali Anıl Yüce, “Kişilerin düzenli ödeme yaptığı durumlarda her yıl bir kez avans alma hakkı vardır, bu nedenle Ocak ayında çok fazla avans alan kişi sayısı ve miktarı kayıtlara geçiyor” dedi.

2022 yılında 6 bin 754 kişiye verilen 195 Milyon 517 bin 833 TL ödeme içinden en fazla ödeme yapılan Ocak ayında bin 498 kişiye 49 Milyon 556 bin 950 TL’lik ödeme yapılırken, bunu sırasıyla Şubat, Mart ve Haziran ayları takip etti.

Buna göre ay ay birikmişinden avans alan kişi sayısı ve ödeme rakamları şöyle:

Ocak ayında bin 498 kişi, 49 Milyon 556 bin 950 TL’lik ödeme,

Şubat ayında 947 kişi,27 Milyon 482 bin 86 TL’lik ödeme,

Mart ayında 815 kişi, 23 Milyon 927 bin 42 TL’lik ödeme,

Nisan ayında 678 kişi, 17 Milyon 919 bin 10 TL’lik ödeme,

Mayıs ayında 600 kişi, 15 Milyon 960 bin 876 TL’lik ödeme,

Haziran ayında 790 kişi, 22 Milyon 101 bin 345 TL’lik ödeme,

Temmuz ayında 491 kişi, 13 Milyon 121 bin 378 TL’lik ödeme,

Ağustos ayında 459 kişi, 12 Milyon 71 bin 451 TL’lik ödeme,

Eylül ayında 476 kişi, 13 Milyon 376 bin 695 TL’lik ödeme aldı.

Hiç geri ödemeyenler de oluyor: 195 Milyon avansa, 127 Milyon tahsilat (geri ödeme)

Avanslarda verilen 195 Milyon 517 bin 833 TL ödemeye karşın yapılan geri ödeme ise 127 Milyon 857 bin 849 TL olarak görülüyor.

Vatandaşın, aldığı 195 Milyon 517 bin 833 TL ödemenin sadece 127 Milyon’unun tahsil edildiği kayıtlara yansıdı. Tahsil edilemeyen ödemelerin ise vade sonunda kişilerin kendi hesabından kapatıldığı belirtildi.

Avans ödemesinden yapılan geri ödemeler arasında ‘hiç ödemeyenler veya hiç ödeyemeyen kişiler’ olduğunu anlatan Yüce, “Ödenmeyen avanslar, vade sonunda içerideki paralarından alınıyor. Bu nedenle günün sonunda biz yüzde 100 tahsilata ulaşıyoruz.” dedi.

Pandemide 80 bin 632 kişinin birikiminden aldığı 158 Milyon 988 bin 113 TL’lik ödeme!

Pandemi döneminde dileyen vatandaşın kendi birikiminden kullandığı 2 bin TL kısmi ödeme için ise daireye, 2020 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayları ile 2021 yılının Mart ve Nisan ayında toplam 80 bin 632 kişi başvurdu. Bu sürede 80 bin 632 kişiye kendi birikiminden toplamda 158 Milyon 988 bin 113 TL ödeme yapıldı.

Bahsi geçen ödemelerde en fazla talep Temmuz ve Haziran aylarında yapıldı. Temmuz ayında 12 bin 837 kişiye 25 Milyon 516 bin 76 TL ödeme yapılırken, bunu Haziran ayında 11 bin 888 kişi için yapılan 23 Milyon 631 bin 177 TL’lik ödeme takip etti.

Ödemelerin sadece %20 civarı online!

Online olan ve daireye gitmeden de yapılabilecek olan yatırımlara talep olduğunu kaydeden Yüce, bunun istenilen düzeyde olmadığını da belirtti.

Yapılan yatırımların sadece yüzde 20 civarının online olduğunu dile getiren Yüce, “Bu rakamları daha da yukarıya çekmemiz gerek” dedi.

9 ayda 320 Milyon TL’ye yakın teşvik ödemesi…

İstihdam Destek Merkezi (İDM) Tüzüğü kapsamında ise 5 ana başlık altında çeşitli sektörler için toplam 320 Milyon TL’ye yakın teşvik ödemesi yapıldığı kayıtlara yansıdı.

Sektörler arasında en büyük teşvik payı 302 Milyon ile Sigorta Prim Desteği başlığında birçok alanı kapsayan madde oldu. Bunu 12 Milyon TL ile kadın ve erkek girişimciler verilen ‘Girişimcilerin Desteklenmesi’ başlığı takip etti.

İDM kapsamında 2022 yılının Eylül ayına dek geçen 9 aylık sürede toplam 320 Milyon TL’ye yakın teşvik ödemesi yapıldı.



***2 bin TL ödeme tablosu

Girişimcilerin desteklenmesi kaleminde 926 kişiye 12 Milyon TL’lik teşvik

“Girişimcilerin desteklenmesi” adı altında, 1 Ocak 2022- 28 Eylül 2022 tarihleri arasında 589 kadın girişimciye toplam 7 Milyon 927 bin 107 TL teşvik ödenirken, bahsi geçen sürede 337 erkek girişimciye toplam 4 Milyon 137 bin 245 TL teşvik ödendi.

Girişimcilerin desteklenmesi kaleminde toplam 926 kişiye 12 Milyon 64 bin 352 TL’lik teşvik verildi.

15 basın kuruluşundaki 92 çalışan için 1,581 Milyon TL’lik ödeme!

Basın Sektörü Desteği altında ise 9 aylık bu sürede, basın sektöründe faaliyet gösteren, 15 basın kuruluşuna 92 çalışan için toplam 1 Milyon 581 bin 398 TL’lik teşvik ödemesi yapıldı.

9 ayda 42 engelli çalışan için toplam 1 Milyon TL

Engelli Çalışana destek kapsamında, yürürlükteki brüt asgari ücretin %50’si oranında verilen aylık ücret desteğinde ise 42 engelli çalışan için toplam 1 Milyon TL’lik ödeme yapıldığı kayıtlara geçti.

En çok teşvik Sigorta Prim Desteği için: 9 ayda 302 Milyon 539 bin 928 TL ödeme!

Turizm Sektörü İstihdam Desteği adı altında verilen teşvikler arasında yer alan ödemeler ise şöyle; 23 otel işletmesine 579 çalışanı için toplam 2 Milyon 476 bin 755 TL, 10 seyahat acentesi işletmesine 66 çalışan için 256 Bin 37 TL teşvik ödendi.

Akabinde devam eden Mart 2022- Ağustos 2022 dönemi boyunca yapılan Sigorta Prim Desteği için ise toplam 302 Milyon 539 bin 928 TL Sigorta Prim Desteği yer aldı.

Yasa kapsamında sigortalı olup, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kayıtlı bulunan işyerlerine, güncel olarak %50 olarak prim desteği sağlandı.

Bin 657 kişinin İşveren Sosyal Güvenlik Desteği değerlendirmede…

İşveren Sosyal Güvenlik Desteği’ni kapsayan ve 5 Eylül 2022 tarihinde başvuru süresi dolan teşvik için ise bin 657 kişinin başvurduğu, söz konusu başvuruların ise hala inceleme ve değerlendirme aşamasında olduğu, bu sürecin ardından ödemelerin yapılacağı belirtildi.