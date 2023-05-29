Atun’un “İmamlar ilkokul çocuklarına ders versin” önerisi reddedildi

UBP Milletvekili Sunat Atun’un, ilkokul öğrencilerine yönelik din derslerinin imam hatip mezunu imamlar tarafından verilmesine yönelik önerisi, muhalefet ve “bazı hükümete mensup milletvekillerinin” oylarıyla reddedildi.

Atun’un söz konusu önerisini ortaya çıkaran CTP Milletvekili Devrim Barçın, önerinin ilk olarak “sarı sendika” olarak nitelediği “KIBTES” tarafından Meclis alt komitesinde sunulduğunu söyledi.

Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda söz alan UBP Milletvekili Sunat Atun, yasanın üçüncü maddesinde yer alan özel ders öğretmeni tesfirinin değiştirilmesine ilişkin bir öneri sundu.

Bunun üzerine Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, görüşme yapmadan değişiklikleri kabul etmesinin mümkün olmadığı söyledi.

Barçın: “CTP olarak ilkokullarda imamların çocuklara ders vermesine asla müsaademiz yoktur”

Söz konusu önerinin dikkate alınıp alınmamasına ilişkin oylamaya geçilmeden önce kürsüye çıkan CTP Milletvekili Devrim Barçın ise bu konunun görüşülmesine gerek olmadığını, Atun’un sunduğu öneriyi “sarı sendika” olarak adlandırdığı KIBTES isimli öğretmen sendikasının da Meclis komitesinde gündeme getirdiğini ve reddedildiğini anımsattı.

Barçın, “Bu önerinin içeriği, ilkokullarda verilen din dersinin imam hatip mezunları tarafından verilmesini sağlamaktır. Yani ilkokul çocuklarına din derslerini pedagojik formasyona sahip sınıf öğretmenleri değil, ilahiyat mezunları versin denmektedir. Bu öneri, imamların ilkokula gidip öğrencilere ders vermesidir. CTP olarak ilkokullarda imamların çocuklara ders vermesine asla müsaademiz yoktur” şeklinde konuştu.

Barçın’ın açıklamasının ardından söz alan öneri sahibi Sunat Atun, söz konusu öneri için bakanlığın bir hazırlığa ihtiyaç duyduğuna katılmadığını söyledi.

Atun, “Bu öneriyle birlikte imamların sınıf öğretmeni olması söz konusu değildir. İlahiyat mezunlarının pedagojik formasyon alması halinde bu dersi bilimsel olarak eğitim almış kişilerden çocuklara aktarılması söz konsudur. Yasaya göre ders sadece 4 ve 5’inci sınıflara veriliyor” ifadelerini kullandı.

Öneri 16’ya 4 reddedildi

Atun’un konuşmasının ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre, önerinin dikkate alınıp alınmamasına ilişkin oylama gerçekleştirdi.

Öneri, hem hükümet hem de muhalefetin oy 16’ya 4’lük oy çokluğu kararıyla reddedildi.

Hükümetten kimler “ret” oyu verdi?

Söz konusu öneriye ret oyu veren hükümete mensup isimlerin büyük kısmının bakan olduğu gözlemlendi. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Alişan Şan gibi isimler, öneriye ret oyu verdi.

Hükümetten kimler “kabul” oyu verdi?

Öte yandan söz konusu öneriye onay verenler arasında Zorlu Töre, Sunat Atun, Erhan Arıklı, Yasemin Öztürk ve Sadık Gardiyanoğlu gibi isimler yer aldı.