Atun'dan Hayat Pahalılığı açıklaması: Eldeki imkanlar değerlendirilecek

Maliye Bakanı Sunat Atun "eldeki imkanlar değerlendirilerek" en iyi strateji izleneceğini söyledi, hayat pahalılığı karşısında toplumun tüm kesimlerine sahip çıkmak istediklerini belirtti.

Maliye'nin "revize bütçesi"ni Bakanlar Kurulu'na sunduğunu belirten Atun, 6 milyar TL'lik artış yaptıklarını, bütçeyi 18 milyar TL'ye göre yenilediklerini ifade etti.

"Elbette Hayat Pahalılığı'nı kamu çalışanı alacaktır, Asgari Ücretin de güncellenmesi önemlidir" diyen Atun, dar ve düşük gelirliye yönelik de bir takım çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Hayat Pahalılığı oranının maaşlara yansıyacağı kesinlik kazanmıştır" diyen Atun, bunun tamamının karşılanması için çalıştıklarını, bunu da imkanların göstereceğini belirtti.

Amcaoğlu: "Hayat Pahalılığı'nı % 43.10 oranında maaşlara yansıtma planı vardır"