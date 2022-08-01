ATIL KALDILAR

Yarım kalan projelerin son durumları…

► GİRNE HASTANESİ: İhale süreçlerinde tıkandı, bir türlü ilerleyemedi, atıl kaldı.

► GÜZELYURT HASTANESİ: İnşaat halde atıl kaldı, ihale süreci tıkandı.

► YENİ CEZAEVİ: Bina tamamlandı ancak devlet henüz devralmadı, personel eksikliği giderilmedi, açılışı yapılmadı.

► ALSANCAK ÇEVRE YOLU: MİK’in tekrardan ihaleye çıkması bekleniyor.

► GİRNE – DEĞİRMENLİK DAĞYOLU: Onlarca cana mal olan yol, ihale bekliyor.

► ERCAN HAVALİMANI: Teknik teçhizat bekleniyor, resmi açılışın 15 Kasım 2022’de olacağı iddia ediliyor.

Ertuğrul SENOVA

Seçim sürecinde vatandaşa vaat olarak sunulan, hükümet programlarına sayfa sayfa yazılan onlarca proje ‘ATIL’ kaldı… Ülkenin dört bir yanı, tamamlanmayan, ihale çıkmazına giren ya da tamamlanmasına karşın bürokrasiye ve bütçe yetersizliğine takılan, kullanıma açılmayan yapılar ve yollarla çevrildi… İlgili çevreler genel sorun ‘TÜRK LİRASI’ dedi, firmaların artık devlet ihalelerine katılmadığına işaret etti.

YENİDÜZEN, yarım kalan ve tamamlanması halinde yurttaşa olumlu yönde etki edebileceği düşünülen ‘yarım kalmış projelerden’ bazılarının takibini yaptı, ilerleyememe nedenlerini sordu.

Genel sorun Türk Lirası…

Elde edilen bilgilere göre yapı ve yolların ilerleyememesindeki en büyük neden, döviz ile alınan hammaddenin, Türk Lirası ile çıkılan ihalede fiyat farkına neden olması, aradaki farkın ise devlet tarafından karşılanmaması.

Gürcafer: 500 müteahhitten 490’ı devletle iş yapmak istemiyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, birliğe kayıtlı 500 müteahhitten 490’ının devletle iş yapmak istemediğini, aradaki farkın karşılanmamasından dolayı şirketlerin zarara uğradığını belirtti.

Yolların genellikle, Türkiye’de çıkılan ihalelerle yapıldığına dikkat çeken Gürcafer, Türkiye’nin, TL/Döviz nedeniyle doğan fiyat farkını karşıladığını ancak bu durumun yerli müteahhitler için geçerli olamadığını vurguladı.

Hastaneler, TL’nin döviz karşısındaki eriyişine kurban

Özellikle pandeminin ilk günlerinde gündemden düşmeyen Girne Hastanesi ile Güzelyurt – Lefke bölgesinde yaşam süren insanların ihtiyaç duyduğu Güzelyurt Hastanesi, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki eriyişine kurban gitmiş durumda.

Her iki hastane de tamamlanabilmek için, ihale bedellerinin arttırılmasını ve TL’nin döviz karşısındaki değer kaybını devletin karşılayabileceği bir tüzüğün geçmesini bekliyor.

Yollar ihale bekliyor… Arıklı net tarih vermedi

Öte yandan belediyenin eylemlerine, bir kişininse ölümüne sahne olan Alsancak Çevre Yolu ile onlarca cana mal olan Girne – Değirmenlik Dağyolu’nun da ihale beklediği öğrenildi.

Söz konusu yollarla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Alsancak yolu ile ilgili ihaleye çıkıyoruz, keşif bedeli arttırıldı. MİK’in kısa sürede ihaleyi neticelendirmesi bekleniyor” dedi.

Dağyolu ile ilgili de konuşan Arıklı, “Parası ayrıldı, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yakında ihaleye çıkacağız” dedi.

Arıklı’nın her iki yolla ilgili ihalelerine dair net tarih vermemesi de dikkat çekti.

Ercan için yeni tarih 15 Kasım

Açılış tarihi sürekli ertelenen Ercan Havalimanı ile ilgili yeni bir tarih de ortaya atan Arıklı, “29 Ekim’de piste ilk uçak tekerlerinin değmesini bekliyoruz, açılış da 15 Kasım” dedi.

Arıklı, Ercan’ın resmi açılışına dair sorunun fiziki değil, teknik cihazlar olduğunu, söz konusu cihazların peyder pey gelmekte olduğunu ifade etti.

Cezaevi, devralınmayı ve personel eksikliğinin giderilmesini bekliyor

Binanın yapımı tamamlanmasına karşın bir türlü resmi açılışı yapılamayan, koronavirüs pozitif mahkum veya tutuklular ve hücre cezası alanların kullanımına açılan yeni merkezi cezaevi binası, resmi açılış için devlet tarafından devralınmayı ve personel eksikliğinin giderilmesini bekliyor.

Yarım kalan projelerle ilgili taraflar ne dedi?

KTİMB Başkanı Gücafer: Aradaki farkı devlet karşılamıyor

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yapım işleri için kullanılan malzemelerin maliyetlerinin, hem TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı, hem de küresel enflasyon nedeniyle sürekli değiştiğini ancak aradaki farkın devlet tarafından karşılanmadığını söyledi.

“500 müteahhitten 490’ı devlet ihalelerine katılmıyor”

Birliğe bağlı 500 kadar müteahhitten 490’ının devlet ihalelerine katılmama kararı aldığını, zira arada doğan farkın devlet tarafından karşılanmamasından dolayı firmaların zarara uğradığını belirten Gürcafer, aradaki farkın karşılanması için yapım işleri tüzüğü hazırlanması gerektiğine dikkat çekti, ilgili Yasa ile tüzük arasında büyük çelişkiler bulunduğunu vurguladı.

Arıklı: İhalelerin bedellerini arttırdık

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, ihalelerle ilgili bedelleri arttırma yoluna gittiklerini belirtti ancak ihalelerin tamamlanmasına ilişkin herhangi bir tarih vermekten kaçındı.

Arıklı, “Alsancak yolu ile ilgili ihaleye çıkıyoruz, keşif bedeli arttırıldı. MİK’in kısa sürede ihaleyi neticelendirmesi bekleniyor” dedi. Dağyolu ile ilgili de konuşan Arıklı, “Parası ayrıldı, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yakında ihaleye çıkacağız” dedi.

Arıklı’nın her iki yolla ilgili ihalelerine dair net tarih vermemesi de dikkat çekti.

“29 Ekim’de piste ilk uçak tekerlerinin değmesini bekliyoruz”

Açılış tarihi sürekli ertelenen Ercan Havalimanı ile ilgili yeni bir tarih de ortaya atan Arıklı, “29 Ekim’de piste ilk uçak tekerlerinin değmesini bekliyoruz, açılış da 15 Kasım” dedi.

Arıklı, Ercan’ın resmi açılışına dair sorunun fiziki değil, teknik cihazlar olduğunu, söz konusu cihazların peyder pey gelmekte olduğunu ifade etti.

Cezaevi açılmak için devralınmayı ve personel eksikliğinin giderilmesini bekliyor

Yapımı tamamlanan ancak resmi açılışı bir türlü yapılamayan yeni merkezi cezaevi ile ilgili resmi makamlara ulaşılamazken, elde edilen bilgilere göre binanın açılışı için, TC Adalet Bakanlığı’ndan KKTC İçişleri Bakanlığı’na devir işlemleri ve en az 140 yeni personele ihtiyaç duyuluyor.

Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali:

“Yeni binaya hücre cezası alanlar ve pozitif mahkumlar götürülüyor”

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali, yeni cezaevi binasının şu an için Coronavirüs pozitif mahkum veya tutuklular ve hücre cezası alan mahkumların kullanımına açıldığını belirtti.

Edebali, bunların yanı sıra; kendi talebiyle BRTK Müdürü Meryem Özkurt ve ameliyat süreci tamamlanmamış trans bir mahkûmun, cezasını yeni binada çektiğini kaydetti.

“Yeni binaya eksik personelle taşınmayacağız, gerekirse eylem süreci başlatacağız”

Yeni cezaevi binasındaki eksikleri tespit etmek adına 1 teknisyen, 2 çavuş ve 3 gardiyandan oluşan bir ekibin görevlendirildiğini belirten Edebali, orada çalışmak için ayrılmış bir ekibin olmadığını, en az 140 personele daha ihtiyaç duyduklarını belirtti, “Yeni binaya eksik personelle taşınamayız, gerekirse eylem süreci başlatacağız” dedi.