Ateşli silah tasarrufuna tutuksuz yargılama

Lefkoşa'da meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlı S.D teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili olguları aktardı. Açıkada huzurda bulunan zanlı Serkan Doğan'ın Kanunsuz Ateşli Silah Tasarruf ve İthali suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis, mesele le ilgili olarak, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların davalarında hazır bulunabilmeleri için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC’de muteber iki kefilin 150 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.