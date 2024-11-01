“Ateşi söndürmek için su aradım ama binanın suyu kesilmişti”

Ebru OSMAN

Haspolat'ta kaldığı evin, "ev sahibinin talimatıyla" ateşe verilmesi sonucu yanarak hayatını kaybeden Gana'lı Derrick Bamfo Ampomah, dün Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Ampomah'ın aile yakınları ve üniversiteden arkadaşları katıldı.

İlahiler eşliğinde gömüleceği alana getirilen Ampomah, dualar eşliğinde toprağa verildi...

Cenazede YENİDÜZEN ve Kanal SİM’e konuşan ve Ampomah ile aynı evde kaldığını söyleyen Edward, acı günü şöyle anlattı:

“Salı günü okuldan birlikte geri döndük, maç izlemiştik birlikte hatta benimle dalga geçiyordu. O gün birlikte geçirttiğimiz son gündü. Saat 02:00 civarında yattık. Ev arkadaşımın çığlıklarıyla uyandım ve bir baktım ki ev yanıyor. Hızlıca binanın içinden çıkmaya çalıştım pencereden dışarı atlamak zorunda kaldım. Tüm bina ayaktaydı ve birçok insan üst ve alt katlardan binanın dışına çıkmaya çalışıyordu. Ateşi söndürmek için su aradım. Fakat apartmanın su pompasını açmaya çalıştığımızda suların kesik olduğunu gördük, söndürmek için su bulamadık. O gün sular saat 12’den beri kesilmiş vaziyetteydi.”

Arkadaşını, ateşin içinde canı için savaşırken gördüğünü söyleyen Edward, “Onu öyle görünce çığlıklarla içeri koştum ona yardımcı olmaya çalıştım ama bu mümkün değildi. Saat 2.34 civarında büyük abisi ve ben ateşin içerisinden kendisini çıkarttık ve onu acil bir şekilde hastaneye götürdük. Kardeşimizi hastanede bıraktık ve onu kaybettik” dedi.

Edward, “Tek duamız, adalet yerini bulsun! Sadece adalet istiyoruz biz!” diye isyan etti, göz yaşlarına boğuldu…

Ampomah'ın ölümüne, ev arkadaşı Jonathan Maukle Adjabeng'in ise ağır şekilde yaralanmasına neden olmakla ilgili suçlanan 3 kişi tutuklandı.

Daireyi, ev sahibi olan M.T. isimli tutuklu zanlının talimatıyla 2 kişinin kundakladığı iddia ediliyor.

Dün sabah saatlerinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülen olayla ilgili üçüncü davada, toplamda 45 ifade aldığını bildiren polis, “kamera kayıt cihazında zanlılardan birinin parmak izine rastladıklarını” ve “zanlının evindeki terlik ile yanan binada tespit edilen terlik izinin örtüştüğünü” aktardı, yaşananlar üzerine zanlının fenalaştığını belirtti.

Polis ayrıca, “Adam Öldürme suçuyla başlayan soruşturma, Taammüden Adam Öldürme suçuna doğru ilerliyor” dedi.

Mahkeme, alınacak ifadeler ve yapılacak DATA incelemelerine işaret ederek, 3 zanlının da 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.