Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu’nda görev değişikliği
Bakanlar Kurulu, Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu’nda görev değişikliği yaptı.
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Bakanlar Kurulu, Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu’nda görev değişikliği yaptı.
Bakanlar Kurulu, Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu üyesi Şirin Zaimoğlunun görevine son verilmesine ve boşalan yere de Dr. Ahmet Bilir’in atanmasına karar verdi.
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Etiketler : bakanlar kurulu, atatürk öğretmen akademisi