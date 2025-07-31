Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı giriş sınavı başvuruları başladı

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA), 2025-2026 Akademik Yılı Yazılı Giriş Sınavı başvuruları başladı.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, adaylar başvurularını 20 Ağustos’a kadar “basvuru.aoa.edu.tr” internet adresi üzerinden yapabilir.

Sınav 23 Ağustos’ta

AÖA’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Yazılı Giriş Sınavı 23 Ağustos Cumartesi günü 10.00-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav sonucunda Sınıf Öğretmenliği Programı’na 53, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na ise 15 öğrenci kabul edilecek.