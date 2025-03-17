Atatürk İlkokulu'nda uyuz salgını

İlköğretim Dairesi Müdürlüğü, Atatürk İlkokulu’nda geçen hafta cuma gününe kadar 15 öğrenci ve 1 öğretmende tespit edilen uyuz hastalığıyla ilgili gerekli tedbirlerin hem Milli Eğitim Bakanlığı, hem de Sağlık Bakanlığı tarafından alındığını açıkladı.

Öğrencilerin okul bahçesinde birbirleriyle olan temasının en aza indirgendiğini, okuldaki ortak kullanım alanlarının da periyodik olarak temizlenerek, dezenfekte edildiğini belirten müdürlük, bugün okula gelen 15 öğrencinin daha şüphe üzerine evlerine gönderildiğini duyurdu.

İlköğretim Dairesi Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Lefkoşa’da eğitim veren Atatürk İlkokulu’nda cuma gününe kadar 15 öğrenci ve 1 öğretmende deri ve zührevi hastalıkları uzmanı tarafından uyuz hastalığı tespit edildiğini belirtti.

Konunun İlköğretim Dairesi’nin bilgisine gelmesi üzerine iletişime geçilen Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin tavsiye ettiği şekilde öğrenciler okuldan ayrıldıktan sonra masa, sandalye, kapı ve kapı kollarının çamaşır suyuyla dezenfekte edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "İlköğretim Dairesi’nin okula ivedilikle gerekli temizlik malzemelerini temin etmesiyle sınıflar ve branş odaları, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin yönlendirdiği şekilde dezenfekte edildi. Ayrıca branş odaları da kapatıldı. Okul yönetimi, cuma günkü İstiklal Marşı töreninde pazartesi günü hastalık belirtisi gösterenlerin evlerine gönderileceği ve doktor raporu olmadan okula kabul edilmeyeceği konusunda öğrencilere bilgi verdi" denildi.

15 öğrencinin de bugün sınıf öğretmenleri ve okul müdürünün şüphesi doğrultusunda sınıfa alınmayarak, velilerine de bilgi verilerek evlerine gönderildiğine işaret edilen açıklamada, tedbirler doğrultusunda okulda tüm zümrelerin oyun oynayacağı alanların belirlenerek, öğrencilerin okul bahçesindeki teması en aza indirgendiği kaydedildi. Ortak kullanım alanlarının periyodik olarak temizlenerek dezenfekte edildiği de belirtildi.